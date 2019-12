Μπάτλερ: «Ξαφνιάζομαι που δεν είμαστε στην πρώτη θέση της Ανατολής» (vid)

Με το πάρτι προσφορών* της Novibet θα τα δεις όλα! (21+) | *Ισχύουν όροι & προϋποθέσεις

Οι Χιτ κάνουν πολύ καλή σεζόν, ο συνδυασμός των νεαρών παικτών μαζί με τον Μπάτλερ έχει δώσει ένα εκπληκτικό αποτέλεσμα και το Μαϊάμι αποτελεί ξεκάθαρα μια από τις φετινές εκπλήξεις.

Σε συνέντευξη που παραχώρησε στο ESPN έδειξε απόλυτα σίγουρος για την επιλογή που έκανε, ενώ όταν η δημοσιογράφος τον κάλεσε να παραδεχτεί αν του κάνει εντύπωση ότι η ομάδα του είναι στην δεύτερη θέση της βαθμολογίας, ο Μπάτλερ τόνισε ότι νιώθει έκπληξη που δεν βρίσκεται στην κορυφή.

Παράλληλα, μίλησε και για την κριτική που έχει ακούσει για το ποιος είναι ως παίκτης και ως άνθρωπος, ενώ σχολίασε και την αποχώρηση του από τους Σίξερς, παραδέχτηκε ότι πολλά έγιναν, αλλά δεν μπορεί να τα πει γιατί αυτό θα τον κάνει... καρφί.

1-on-1 with @JimmyButler on why the Heat are his perfect fit, what people keep getting wrong about him & why he's not surprised Miami is No. 2 in the East. ("I'm surprised we're not No. 1," he says.)

As for Philly, he'd spill what went wrong, except "that'd make me a snitch." pic.twitter.com/5b3qN6XlVO

— Rachel Nichols (@Rachel__Nichols) December 13, 2019