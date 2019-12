Χάρντεν: Πέμπτη 50άρα και ρεκόρ με 10 τρίποντα για 2ο συνεχόμενο ματς! (pic)

Ο Τζέιμς Χάρντεν για δεύτερο συνεχόμενο παιχνίδι έχει 10 τρίποντα και αυτή την φορά το έκανε κόντρα στους Μάτζικ, όπου τέλειωσε το παιχνίδι με 54 πόντους.

Ο «Μούσιας» σκόραρε 50 πόντους ή παραπάνω για πέμπτη φορά αυτή την σεζόν και τέταρτη, τα τελευταία επτά παιχνίδια, όταν σε όλο μαζί το ΝΒΑ, το έχουν πετύχει μόλις 5 άλλοι παίκτες.

Με αυτό τον τρόπο έγινε ο δεύτερος παίκτης της ιστορίας με δύο συνεχόμενα παιχνίδι με 10 τρίποντα και πάνω, κάτι που είχε καταφέρει μόνο ο Στεφ Κάρι.

James Harden is the 2nd player in NBA history with at least 10 3-pointers in consecutive games, joining Steph Curry in 2016. pic.twitter.com/8GYsqIOivV

