ΛεΜπρον: «AD και Κάζινς με ηρέμησαν μετά τα 7 λάθη του 1ου μισού» (vid)

Οι Λέικερς πήραν δύσκολη νίκη κόντρα στους ανεβασμένους Χιτ, μέσα στο Μαϊάμι με 113-110. Για να γίνει αυτό έπρεπε να ηρεμήσει και να βρει τον εαυτό του ο ΛεΜπρον Τζέιμς, ο οποίος ξεκίνησε πολύ άσημα το παιχνίδι και στο πρώτο μισό είχε 7 λάθη.

Στο δεύτερο όλα άλλαξαν και ο «Βασιλιάς» βγήκε αποφασισμένος να κάνει το παιχνίδι του και να βοηθήσει την ομάδα του, όπως και έκανε, με 28 πόντους, 9 ριμπάουντ και 12 ασίστ, ενώ τελικά η στατιστική του έγραψε 8 λάθη.

Ο Τζέιμς παραδέχτηκε μετά το τέλος του αγώνα, ότι εκείνοι που τον βοήθησαν για να ηρεμήσει και να κάνει το παιχνίδι του ήταν οι Ντέιβις και Κάζινς.

«Οι συμπαίκτες μου με βοήθησαν. Μου είπαν ότι σκέφτομαι πολύ το παιχνίδι, πρέπει απλά να αντιδρώ, να κάνω αυτό που ξέρω... Ο Ντέιβις ήρθε σε εμένα, ο Κάζινς το ίδιο και μου είπαν να είμαι ο εαυτός μου. Ευτυχώς έχουμε δύο ημίχρονα στο μπάσκετ, οπότε διέγραψα το πρώτο και μας βοήθησα να κερδίσουμε».

LeBron says AD and Boogie pushed him to bounce back from 7 turnovers in the first half pic.twitter.com/Svvh6EkaGc

— ESPN (@espn) December 14, 2019