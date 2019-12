Τζορτζ - Λέοναρντ: Πρώτο ζευγάρι στην ιστορία με 40+ πόντους ο καθένας! (pic)

Ωραίο παιχνίδι έγινε στην Μινεσότα μεταξύ Τίμπεργουλβς και Κλίπερς, με την ομάδα του Λος Άντζελες να παίρνει μια δύσκολη νίκη με 124-117. Εκείνο το στοιχείο που ξεχώρισε από το παιχνίδι είναι η απόδοση των Τζορτζ και Λέοναρντ, με τους δύο άσους της ομάδας να γράφουν χρυσή ιστορία.

Οι δυο τους έγιναν το πρώτο και μοναδικό δίδυμο των Κλίπερς που καταφέρνει να έχει 40+ πόντους σε ένα παιχνίδι. Ο περσινός MVP των Τελικών είχε 42 πόντους και 11 ριμπάουντ, ενώ ο Τζορτζ είχε 46 πόντους, 5 ριμπάουντ, 7 ασίστ και δύο κλεψίματα, σε μια μεγάλη εμφάνιση και από τους δύο, που βοήθησε την ομάδα τους να φτάσει μέχρι την νίκη.

Φωτιά στο Λος Άντζελες...

Kawhi and PG are the first pair of Clippers teammates in franchise history to drop 40+ each pic.twitter.com/3C1k3XtUd3

— ESPN (@espn) December 14, 2019