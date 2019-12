Σε μια ξεχωριστή κίνηση προχώρησε ο Γιάννης Αντετοκούνμπο! Ο «Greek Freak», μετά το τέλος του αγώνα με τους Γκρίζλις, είδε έναν μικρό φίλο των Μπακς να φοράει την φανέλα του και του έδωσε τα παπούτσια που φορούσε για δώρο!

@Giannis_An34 dishes out his kicks in Memphis! #NBAKicks #PhantomCam pic.twitter.com/J8tMqxAzNe

— NBA KICKS (@NBAKicks) December 14, 2019