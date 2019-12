Μια όχι και τόσο καλή ιδέα είχε ο Μπρούνο Καμπόκλο, ο οποίος με τον Γιάννη να έχει πάρει φόρα για να καρφώσει με το ένα χέρι, προσπάθησε να τον κόψει φυσικά μάταια!

Στη συνέχεια όμως ο «Greek Freak» είχε... trash talking με τον αντίπαλό του, το οποίο έφερε και μια τεχνική ποινή.

Giannis posterized him then got T'd up for chirping at him pic.twitter.com/dEYlzKQypl

— SportsCenter (@SportsCenter) December 14, 2019