ΌΛΑ ΤΑ LIVESCORE
TOP ΑΓΩΝΕΣ
  • TOP ΑΓΩΝΕΣ
  • SUPER LEAGUE 1
  • PREMIER LEAGUE
  • LALIGA SANTANDER
  • SERIE A
  • BUNDESLIGA
  • EKO BASKET LEAGUE
  • NBA
  • LIGUE 1
  • SUPER LEAGUE 2
  • FOOTBALL LEAGUE
  • SÜPER LIG
  • LIGA ENDESA
  • LEGA A
  • BASKETBOL SUPER LIGI
  • A1 VOLLEY
  • TENNIS
  • CLUB FRIENDLY

  • LIVE

    ΟΡΛAΝΤΟ ΜAΤΖΙΚ 73

    vs

    ΧΙΟΥΣΤΟΝ ΡΟΚΕΤΣ 86

    LIVE MATCH

  • LIVE

    ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ ΣΙΞΕΡΣ 73

    vs

    ΝΙΟΥ ΟΡΛΙΝΣ ΠΕΛΙΚΑΝΣ 71

    LIVE MATCH

  • LIVE

    ΜΑΙAΜΙ ΧΙΤ 61

    vs

    ΛΟΣ ΑΝΤΖΕΛΕΣ ΛΕΙΚΕΡΣ 57

    LIVE MATCH

  • LIVE

    ΑΤΛAΝΤΑ ΧΟΚΣ 47

    vs

    ΙΝΤΙAΝΑ ΠΕΙΣΕΡΣ 61

    LIVE MATCH

  • LIVE

    ΣΙΚAΓΟ ΜΠΟΥΛΣ 15

    vs

    ΣAΡΛΟΤ ΧΟΡΝΕΤΣ 24

    LIVE MATCH

  • LIVE

    ΜΕΜΦΙΣ ΓΚΡΙΖΛΙΣ 25

    vs

    ΜΙΛΓΟΥΟΚΙ ΜΠΑΚΣ 32

    LIVE MATCH

  • ΓΙΟΥΤΑ ΤΖΑΖ -

    vs

    ΓΚΟΛΝΤΕΝ ΣΤΕΙΤ ΓΟΥΟΡΙΟΡΣ -

    ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

  • ΜΙΝΕΣΟΤΑ ΤΙΜΠΕΡΓΟΥΛΒΣ -

    vs

    ΛΟΣ ΑΝΤΖΕΛΕΣ ΚΛΙΠΕΡΣ -

    ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

  • ΣΑΚΡΑΜΕΝΤΟ ΚΙΝΓΚΣ -

    vs

    ΝΙΟΥ ΓΙΟΡΚ ΝΙΚΣ -

    ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

  • ΦΟΙΝΙΞ ΣΑΝΣ -

    vs

    ΣΑΝ ΑΝΤΟΝΙΟ ΣΠΕΡΣ -

    ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

  • ΡΙΖΕΣΠΟΡ -

    vs

    ΚΑΣΙΜΠΑΣΑ -

    ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

  • ΓΚΕΝΤΣΛΕΡΜΠΙΡΛΙΓΚΙ -

    vs

    ΓΚΕΖΤΕΠΕ -

    ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

  • ΓΑΛΑΤΑΣΑΡAΙ -

    vs

    ΑΝΚΑΡΑΓΚΟΥΤΣΟΥ -

    ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

  • ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΣΥΡΟΥ -

    vs

    ΕΛΠΙΔΑ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ -

    ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

  • ΚΗΦΙΣΙA -

    vs

    ΠΑΜΒΟΧΑΙΚΟΣ -

    ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

  • LIVE

    ΜΠΕΛΙΝΤΑ ΒΟΛΚΟΚ 1

    vs

    ΡΟΝΤΙΟΝΟΒΑ ΑΡΙΝΑ 1

    LIVE MATCH

  • ΣAΝΤΕΡΣ ΣΤΟΡΜ -

    vs

    ΜAΓΙΕΡΣ ΑΜΠΙ -

    ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ
ΑρχικήΜπάσκετΝΒΑMilwaukee Bucks
ΔΕΙΤΕ ΤΑ LIVE
Γκρίζλις - Μπακς: Τους... ζάλισε και κάρφωσε ο Γιάννης! (vid)

Γκρίζλις - Μπακς: Τους... ζάλισε και κάρφωσε ο Γιάννης! (vid)

Γκρίζλις - Μπακς: Τους... ζάλισε και κάρφωσε ο Γιάννης! (vid)

Ένα εντυπωσιακό κάρφωμα είχαμε από νωρίς από τον Γιάννη στο παιχνίδι με τους Γκρίζλις, αφού πρώτα πέρασε ανάμεσα από δύο αντιπάλους! 

Ό,τι ήθελε έκανε δύο αντιπάλους του ο Γιάννης! Ο «Greek Freak», αφού πέρασε ανάμεσά τους κάρφωσε με δύναμη το καλάθι των Γκρίζλις.

 

Tags

Περισσοτερα Αρθρα

Μπάσκετ

Γκρίζλις - Μπακς: Ο Γιάννης και η παρέα του έπαιξαν... SmackDown στα αποδυτήρια! (vid)

Μπάσκετ

LIVE Γκρίζλις - Μπακς

Μπάσκετ

Από το "Be like Mike" στο "Be like Giannis"!

Μπάσκετ

Αντετοκούνμπο: Ο Γιάννης θα παίξει μπάσκετ μέχρι και σε φυλακές!

Μπάσκετ

Μπακς: Ισοφάρισαν το δεύτερο καλύτερο νικητήριο σερί τους! (pic)

Μπάσκετ

Αντετοκούνμπο: «Ο Ζάιον θα κυριαρχήσει στο ΝΒΑ»