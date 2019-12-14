Γκρίζλις - Μπακς: Τους... ζάλισε και κάρφωσε ο Γιάννης! (vid)

Ό,τι ήθελε έκανε δύο αντιπάλους του ο Γιάννης! Ο «Greek Freak», αφού πέρασε ανάμεσά τους κάρφωσε με δύναμη το καλάθι των Γκρίζλις.
With a vengeance #FearTheDeer pic.twitter.com/W7mKl7lYDN
— Milwaukee Bucks (@Bucks) December 14, 2019
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ 98vs
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΟΠΑΠ 86
ΤΕΛΙΚΟ
ΖΑΛΓΚΙΡΙΣ ΚAΟΥΝΑΣ 82vs
ΒΑΛΕΝΘΙΑ 86
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΠAΓΕΡΝ ΜΟΝAΧΟΥ 77vs
ΖΕΝΙΤ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ 69
ΤΕΛΙΚΟ
ΛΥΩΝ-ΒΙΛΕΡΜΠAΝ 89vs
ΜΙΛAΝΟ 82
ΤΕΛΙΚΟ
ΚΕΡΚΥΡΑ 0vs
ΠΑΣ ΓΙAΝΝΙΝΑ 4
ΤΕΛΙΚΟ
ΧΟΦΕΝΧΑΙΜ 2vs
ΑΟΥΓΚΣΜΠΟΥΡΓΚ 4
ΤΕΛΙΚΟ
OSC LILLE 2vs
ΜΟΝΠΕΛΙΕ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΛΑΒΕΣ 1vs
ΛΕΓΚΑΝΕΣ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΡΕAΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ 93vs
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 77
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΚ ΧΙΜΚΙ 104vs
ΑΛΜΠΑ ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ 87
ΟΦΗ -vs
ΑΡΗΣ -
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ -vs
ΛΑΜΙΑ -
ΞAΝΘΗ -vs
ΑΕΚ -
ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ -vs
ΓΟΥΟΤΦΟΡΝΤ -
ΛΕΣΤΕΡ -vs
ΝΟΡΓΟΥΙΤΣ ΣΙΤΙ -
ΤΣΕΛΣΙ -vs
ΜΠΟΡΝΜΟΥΘ -
ΣΕΦΙΛΝΤ ΓΙΟΥΝ. -vs
ΑΣΤΟΝ ΒΙΛΑ -
ΜΠΕΡΝΛΙ -vs
ΝΙΟΥΚΑΣΤΛ -
ΣΑΟΥΘAΜΠΤΟΝ -vs
ΓΟΥΕΣΤ ΧΑΜ -
ΓΡΑΝAΔΑ -vs
ΛΕΒAΝΤΕ -
ΣΟΣΙΕΔAΔ -vs
ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ -
ΑΘΛΕΤΙΚ ΜΠΙΛΜΠAΟ -vs
ΕΙΜΠAΡ -
ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΜΑΔΡΙΤΗΣ -vs
ΟΣΑΣΟΥΝΑ -
ΜΠΡΕΣΙΑ -vs
LECCE -
ΝAΠΟΛΙ -vs
ΠAΡΜΑ -
ΤΖΕΝΟΑ -vs
ΣΑΜΠΝΤΟΡΙΑ -
ΧΕΡΤΑ ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ -vs
ΦΡAΙΜΠΟΥΡΓΚ -
1. FC KOLN -vs
ΛΕΒΕΡΚΟΥΖΕΝ -
ΜAΙΝΤΖ -vs
ΝΤΟΡΤΜΟΥΝΤ -
ΜΠAΓΕΡΝ -vs
ΒΕΡΝΤΕΡ ΒΡΕΜΗΣ -
PADERBORN 07 -vs
ΟΥΝΙΟΝ ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ -
ΦΟΡΤΟΥΝΑ ΝΤΙΣΕΛΝΤΟΡΦ -vs
ΛΕΙΨΙΑ -
ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΛΗΜΝΟΥ -vs
ΚΟΛΟΣΣΟΣ -
ΗΡΑΚΛΗΣ -vs
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ -
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ -vs
ΛAΡΙΣΑ -
ΡΕΘΥΜΝΟ CRETAN KING -vs
ΙΩΝΙΚΟΣ -
ΛΑΥΡΙΟ MEGABOLT -vs
ΠΑΟΚ -
LIVE
ΟΡΛAΝΤΟ ΜAΤΖΙΚ 73vs
ΧΙΟΥΣΤΟΝ ΡΟΚΕΤΣ 86
LIVE
ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ ΣΙΞΕΡΣ 73vs
ΝΙΟΥ ΟΡΛΙΝΣ ΠΕΛΙΚΑΝΣ 71
LIVE
ΜΑΙAΜΙ ΧΙΤ 61vs
ΛΟΣ ΑΝΤΖΕΛΕΣ ΛΕΙΚΕΡΣ 57
LIVE
ΑΤΛAΝΤΑ ΧΟΚΣ 47vs
ΙΝΤΙAΝΑ ΠΕΙΣΕΡΣ 61
LIVE
ΣΙΚAΓΟ ΜΠΟΥΛΣ 15vs
ΣAΡΛΟΤ ΧΟΡΝΕΤΣ 24
LIVE
ΜΕΜΦΙΣ ΓΚΡΙΖΛΙΣ 25vs
ΜΙΛΓΟΥΟΚΙ ΜΠΑΚΣ 32
ΓΙΟΥΤΑ ΤΖΑΖ -vs
ΓΚΟΛΝΤΕΝ ΣΤΕΙΤ ΓΟΥΟΡΙΟΡΣ -
ΜΙΝΕΣΟΤΑ ΤΙΜΠΕΡΓΟΥΛΒΣ -vs
ΛΟΣ ΑΝΤΖΕΛΕΣ ΚΛΙΠΕΡΣ -
ΣΑΚΡΑΜΕΝΤΟ ΚΙΝΓΚΣ -vs
ΝΙΟΥ ΓΙΟΡΚ ΝΙΚΣ -
ΦΟΙΝΙΞ ΣΑΝΣ -vs
ΣΑΝ ΑΝΤΟΝΙΟ ΣΠΕΡΣ -
ΜΕΤΣ -vs
ΜΑΡΣΕΙΓ -
ΝΙΜ -vs
ΝΑΝΤ -
ΑΝΖΕ -vs
ΜΟΝΑΚΟ -
ΤΟΥΛΟΥΖ -vs
ΡΕΜΣ -
ΜΠΡΕΣΤ -vs
ΝΙΣ -
ΑΜΙAΝ -vs
ΝΤΙΖΟΝ -
ΔΟΞΑ ΔΡAΜΑΣ -vs
ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ -
ΙΕΡAΠΕΤΡΑΣ -vs
ΠΑΕ ΑΙΓAΛΕΩ -
ΡΙΖΕΣΠΟΡ -vs
ΚΑΣΙΜΠΑΣΑ -
ΓΚΕΝΤΣΛΕΡΜΠΙΡΛΙΓΚΙ -vs
ΓΚΕΖΤΕΠΕ -
ΓΑΛΑΤΑΣΑΡAΙ -vs
ΑΝΚΑΡΑΓΚΟΥΤΣΟΥ -
ΜΠΟΥΡΓΟΣ -vs
ΜΠΙΛΜΠAΟ -
ΑΝΔΟΡΑ -vs
ΤΕΝΕΡΙΦΗ -
REAL BETIS -vs
ΡΕAΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ -
JOVENTUT BADALONA -vs
BAXI MANRESA -
ΤΡΕΝΤΟ -vs
ΒΙΡΤΟΥΣ ΡΟΜΑ -
ΒΙΡΤΟΥΣ ΜΠΟΛΟΝΙΑ -vs
HAPPY CASA BRINDISI -
ΜΠΟΥΓΙΟΥΚΤΣΕΚΜΕΤΣΕ -vs
GALATASARAY -
OGM ORMANSPOR -vs
ΤΟΦΑΣ -
ΑΝΑΝΤΟΛΟΥ ΕΦΕΣ -vs
ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ BEKO -
ΜΠΟΥΡΣΑΣΠΟΡ -vs
ΜΠΑΧΤΣΕΣΕΧΙΡ -
ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΣΥΡΟΥ -vs
ΕΛΠΙΔΑ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ -
ΚΗΦΙΣΙA -vs
ΠΑΜΒΟΧΑΙΚΟΣ -
LIVE
ΜΠΕΛΙΝΤΑ ΒΟΛΚΟΚ 1vs
ΡΟΝΤΙΟΝΟΒΑ ΑΡΙΝΑ 1
ΣAΝΤΕΡΣ ΣΤΟΡΜ -vs
ΜAΓΙΕΡΣ ΑΜΠΙ -
FC DNEPRAGRO -vs
FC PETRIKOVKA -
Ένα εντυπωσιακό κάρφωμα είχαμε από νωρίς από τον Γιάννη στο παιχνίδι με τους Γκρίζλις, αφού πρώτα πέρασε ανάμεσα από δύο αντιπάλους!
Ό,τι ήθελε έκανε δύο αντιπάλους του ο Γιάννης! Ο «Greek Freak», αφού πέρασε ανάμεσά τους κάρφωσε με δύναμη το καλάθι των Γκρίζλις.
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— Milwaukee Bucks (@Bucks) December 14, 2019