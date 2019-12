Τρομερή διάθεση πριν το παιχνίδι με τους Γκρίζλις είχε ο Θανάσης Αντετοκούνμπο, ο οποίος για ακόμα μια φορά χόρεψε, ενώ ήταν εκ νέου ο... οδηγός στο «τρενάκι» που σχηματίστηκε μαζί με τους συμπαίκτες του!

You know the vibes pic.twitter.com/86C5cEawgh

— Milwaukee Bucks (@Bucks) December 14, 2019