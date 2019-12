Στο πλευρό του Στερν οι άνθρωποι του ΝΒΑ (pics)

Δύσκολες ώρες περνά ο πρώην κομισάριος του ΝΒΑ, Ντέιβιντ Στερν και οι δικοί του άνθρωποι, αφού υποβλήθηκε σε εγχείρηση στον εγκέφαλο του εξαιτίας αιμορραγίας.

Τη στήριξη τους στον πρώην ισχυρό άνδρα της λίγκας έδειξαν παίκτες, προπονητές και ιδιοκτήτες ομάδων του ΝΒΑ με αναρτήσεις του και δηλώσεις.

Καντέρ, Μαγκέτι, Kρόφορντ, αλλά και από την πλευρά των Μάβερικς οι Κιούμπαν και Καρλάιλ, ήταν μερικοί από αυτούς που έστειλαν το μήνυμα τους.

«Είναι πολύ στενάχωρο. Είμαστε στο πλευρό του Στερν. Είναι απίθανος άνθρωπος. Δεν υπάρχουν επίθετα να περιγράψουν τι σημαίνει για μένα. Όλα αυτά που έκανε για το μπάσκετ», ανέφερε ο ιδιοκτήτης των Μάβερικς.

«Οι σκέψεις μας και οι προσευχές των ανθρώπων του Ντάλας είναι στον Στέρν που βρίσκεται σε κρίσιμη κατάσταση», ήταν τα λόγια του head coach του Ντάλας.

I want to send a Special Prayer out to David Stern. He did so much for the @NBA . We are in the position of success because of his knowledge and guidance of his predecessor Adam Silver. Get well soon.

— Corey Maggette (@Corey_Maggette) December 13, 2019