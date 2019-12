Ο Τόμπσον στήριξε τον προπονητή του και στην πρώτη ευκαιρία τον έκραξε! (vid)

Δημοσιεύματα αναφέρουν πως πριν 6 μέρες τον είχε στήριξε σε δηλώσεις του, με αφορμή δημοσιεύματα που ήθελαν κάποιους συμπαίκτες του να μην τον θέλουν στην ομάδα.

Η κατάσταση στο Κλίβελαντ μυρίζει μπαρούτι και πολλοί παίκτες της ομάδας μπορεί να γίνουν ανταλλαγή σύντομα. Φυσικά ένας από αυτούς είναι και ο Τόμπσον.

Δειτε τι έγινε στο ματς με τους Σπερς

Looks like Tristan Thompson and John Beilein are getting along great pic.twitter.com/fNoPK6ghaj

— Chase Shannon (@chase_shannon) December 13, 2019