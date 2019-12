Καρμέλο: «Στο Ντένβερ πρέπει να αποσυρθεί η φανέλα μου» (vids)

Μπαρτσελόνα - Παναθηναϊκός με ακόμα καλύτερες αποδόσεις. |21+

Aπό το 2003 μέχρι το 2011 αποτέλεσε τον ηγέτη των Νάγκετς, περνώντας στο Ντένβερ τα καλύτερα χρόνια της καριέρας του.

Ο Καρμέλο του Ντένβερ ήταν ένα... κτήνος. Mάλιστα με εκείνον, η ομάδα έζησε την κορυφαία στιγμή της ιστορίας της, φτάνοντας στους τελικούς Δύσης του 2009 εκεί όπου έχασαν από τους Λέικερς.

Ο Άντονι επέστρεψε στο Ντένβερ αυτή τη φορά ως παίκτης των Μπλέιζερς και ανέφερε πως οι Νάγκετς θα πρέπει να αποσύρουν τη φανέλα του.

«Το Ντένβερ είναι το μέρος που θα πρέπει να αποσυρθεί η φανέλα μου . Αυτή είναι η γνώμη μου». Πάντως το νούμερο τη φανέλα που είχε στους Νάγκετς (Νο.15) την φορά πλέον ο Γιόκιτς.

Melo believes his jersey should be retired in Denver

(via @VidaVivaDiva)pic.twitter.com/wZXfH1vhw8

— NBA on TNT (@NBAonTNT) December 13, 2019