Ο Ντόντσιτς μίλησε ισπανικά στο Μεξικό και ο Γκρίφιν τον μιμήθηκε... απολαυστικά! (vid)

Οι Πίστονς με τους Μάβερικς αγωνίστηκαν στο Μεξικό και ο Λούκα Ντόντσιτς δεν έχασε την ευκαιρία να δείξει πόσο καλά μιλά τα ισπανικά και να ξεσηκώσει το κοινό. Ο νεαρός Σλοβένος, μεγάλωσε ουσιαστικά στην Μαδρίτη και όπως είναι λογικό μιλάει άριστα την γλώσσα.

Ήρθε η στιγμή να την χρησιμοποιήσει και στο ΝΒΑ και πριν το παιχνίδι με την ομάδα του Ντιτρόιτ απευθύνθηκε στον κόσμο και κατάφερε να τον ξεσηκώσει μιλώντας ισπανικά. Ο Γκρίφιν, μάλλον δεν τρελάθηκε που ο πιτσιρικάς του «έκλεψε» την δόξα και αποφάσισε να κάνει την δική του προσπάθεια με το κοινό.

Αφού τους χαιρέτησε με... τεράστια επιτυχία στα ισπανικά και τους ξεσήκωσε έδειξε να είναι αρκετά ευχαριστημένος με τον εαυτό του.

Δείτε το όμορφο περιστατικό:

Before tonight's game in Mexico City, Luka Doncic addressed the crowd in Spanish.

Blake Griffin tried his best to match him pic.twitter.com/eTqYvU3UhS

— ESPN (@espn) December 13, 2019