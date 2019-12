Ντόντσιτς: Ο νεότερος στην ιστορία με 2 triple double 40άρες! (pic & vid)

Ο παικταράς από τη Σλοβενία θα μας... τρελάνει.

Ο Λούκα Ντόντσιτς πρόσθεσε και άλλα ρεκόρ στη μεγάλη λίστα του στο ματς με τους Πίστονς.

Έφτασε τις 2 triple double 40άρες (είχε 41 με 12 ριμπάουντ και 11 ασίστ με το Ντιτρόιτ) της καριέρας του και έγινε ο παίκτης με τις περισσότερες σε ηλικία κάτω των 21 ετών (ο ΛεΜπρόν έχει 1).

Επιπλέον πέτυχε την τέταρτη 40άρα και ισοφάρισε τον Κέβιν Ντουράντ στην 2η θέση της λιστας για παίκτες κάτω των 21 ετών (πρώτος ο ΛεΜπρόν με 8).

Luka Doncic has his 2nd career 40-point triple-double. All other players under the age of 21 in NBA history have 1 (LeBron James).

Doncic's 4th career 40-point game is tied with Kevin Durant for the 2nd-most by a player under the age of 21 in NBA history (LeBron James has 8). pic.twitter.com/4PQbFF7aXu

— ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) December 13, 2019