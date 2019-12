Στερν: Εγχείριση στον εγκέφαλο για τον πρώην κομισάριο του ΝΒΑ! (pic)

Την πόρτα του χειρουργείου πέρασε ο πρώην κομισάριος του ΝΒΑ, Ντέβιντ Στερν, καθώς υποβλήθηκε σε εγχείρηση στον εγκέφαλο του εξαιτίας αιμορραγίας.

Σύμφωνα με το δελτίο Τύπου που εξέδωσε το ΝΒΑ μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο, εκεί όπου υποβλήθηκε σε επέμβαση. «Η σκέψη και οι προσευχές μας είναι σε αυτόν και την οικογένεια του», ανέφερε η ανακοίνωση

Το 2014 μπήκε στο Hall Of Fame. ενώ ήταν κομισάριος της λίγκας από το 1984 μέχρι το 2014, συμβάλλοντας στην εξάπλωση του ΝΒΑ σε όλο τον πλανήτη και δημιουργώντας ένα παγκόσμιο brand name.

The following statement has been issued by the NBA pic.twitter.com/XgGB65ZFTg

— NBA (@NBA) December 13, 2019