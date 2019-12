Μπακς: Συμμετέχουν σε αγώνες επίδειξης σε φυλακές

Πρωτοπορεί το ΝΒΑ με την συμμετοχή των Μπακς του Γιάννη και του Θανάση Αντετοκούνμπο, αλλά και των Κινγκς. Συγκεκριμένα, οι δύο ομάδες θα είναι οι πρώτες που θα συμμετέχουν στο νέο πρόγραμμα του ΝΒΑ, στο οποίο ένας παίκτης κι ένα μέλος του τεχνικού τιμ θα αναλάβουν να γίνουν προπονητές στις δύο ομάδες που θα παίξουν ένα αγώνα στη φυλακή.

Το γεγονός αυτό θα διοργανωθεί στις 10 Φεβρουαρίού, ενώ μέσα στο 2020 σε αυτό το πρόγραμμα θα λάβουν μέρος κι άλλες ομάδες.

The Kings and Bucks will become the first NBA teams to participate in basketball games at correctional facilities.

They want to “break down stigmas of individuals impacted by the criminal justice system.”

