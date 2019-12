O Τζέιμς Χάρντεν ήταν εντυπωσιακός κόντρα στους Καβαλίερς και σταμάτησε στους 55 πόντους. Με αυτόν τον τρόπο έγραψε ιστορία, αφού μπήκε σε ένα κλειστό και άκρως τιμητικό κλαμπ.

Μαζί με τους Τζόρνταν και Κόμπι, έγιναν οι τρεις παίκτες στην ιστορία με ένα παιχνίδι με 50 πόντους σε τουλάχιστον 15 διαφορετικές ομάδες. Οι δύο θρύλοι, που έχουν σταματήσει το μπάσκετ, έχουν 17 και πιθανότατα σύντομα θα βρεθεί ακόμα πιο κοντά τους ο «Μούσιας».

Only 3 players in NBA history have 50-point games against at least 15 different franchises:

Michael Jordan: 17

Kobe Bryant: 17

James Harden: 15 pic.twitter.com/hxEg43z5Nm

— NBA on ESPN (@ESPNNBA) December 12, 2019