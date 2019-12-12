Νικς - Ουόριορς 122-124: Το σουτ του Ράσελ που έστειλε το ματς στην παράταση (vid)

Ο 23χρονος γκαρντ επιχείρησε τρίποντο με τον Μίτσελ Ρόμπινσον μπροστά του και τα κατάφερε!
Έτσι, έστειλε το παιχνίδι με την ομάδα της Νέας Υόρκης στην παράταση, αλλά οι «πολεμιστές» λύγισαν (122-124).
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ΡΕAΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ -vs
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ -
ΜΚ ΧΙΜΚΙ -vs
ΑΛΜΠΑ ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ -
ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ BEKO -vs
ΑΝΑΝΤΟΛΟΥ ΕΦΕΣ -
ΕΡΥΘΡΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ -vs
KIROLBET ΜΠΑΣΚΟΝΙΑ -
ΜΑΚAΜΠΙ ΤΕΛ ΑΒΙΒ -vs
ΤΣΣΚΑ ΜΟΣΧΑΣ -
ΑΠΟΕΛ -vs
ΣΕΒΙΛΛΗ -
ΠΟΡΤΟ -vs
ΦΕΓΕΝΟΡΝΤ -
ΡΟΜΑ -vs
ΒΟΛΦΣΜΠΕΡΓΚΕΡ -
ΓΚΛAΝΤΜΠΑΧ -vs
ΜΠΑΣΑΚΣΕΧΙΡ -
ΜAΝΤΣΕΣΤΕΡ ΓΙΟΥΝAΙΤΕΝΤ -vs
ΑΛΚΜΑΑΡ -
ΜΚ ΧΙΜΚΙ -vs
ΑΛΜΠΑ ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ -
ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ BEKO -vs
ΑΝΑΝΤΟΛΟΥ ΕΦΕΣ -
ΕΡΥΘΡΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ -vs
KIROLBET ΜΠΑΣΚΟΝΙΑ -
ΜΑΚAΜΠΙ ΤΕΛ ΑΒΙΒ -vs
ΤΣΣΚΑ ΜΟΣΧΑΣ -
ΡΕAΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ -vs
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ -
ΤΕΛΙΚΟ
ΟΡΛAΝΤΟ ΜAΤΖΙΚ 87vs
ΛΟΣ ΑΝΤΖΕΛΕΣ ΛΕΙΚΕΡΣ 96
ΤΕΛΙΚΟ
ΚΛΙΒΕΛΑΝΤ ΚΑΒΑΛΙΕΡΣ 110vs
ΧΙΟΥΣΤΟΝ ΡΟΚΕΤΣ 116
ΤΕΛΙΚΟ
ΤΟΡΟΝΤΟ ΡAΠΤΟΡΣ 92vs
ΛΟΣ ΑΝΤΖΕΛΕΣ ΚΛΙΠΕΡΣ 112
ΤΕΛΙΚΟ
ΙΝΤΙAΝΑ ΠΕΙΣΕΡΣ 122vs
ΜΠΟΣΤΟΝ ΣΕΛΤΙΚΣ 117
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΠΡΟΥΚΛΙΝ ΝΕΤΣ 108vs
ΣAΡΛΟΤ ΧΟΡΝΕΤΣ 113
ΤΕΛΙΚΟ
ΣΙΚAΓΟ ΜΠΟΥΛΣ 136vs
ΑΤΛAΝΤΑ ΧΟΚΣ 102
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΙΝΕΣΟΤΑ ΤΙΜΠΕΡΓΟΥΛΒΣ 116vs
ΓΙΟΥΤΑ ΤΖΑΖ 127
ΤΕΛΙΚΟ
ΦΟΙΝΙΞ ΣΑΝΣ 108vs
ΜΕΜΦΙΣ ΓΚΡΙΖΛΙΣ 115
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΙΛΓΟΥΟΚΙ ΜΠΑΚΣ 127vs
ΝΙΟΥ ΟΡΛΙΝΣ ΠΕΛΙΚΑΝΣ 112
ΤΕΛΙΚΟ
ΣΑΚΡΑΜΕΝΤΟ ΚΙΝΓΚΣ 94vs
ΟΚΛΑΧΟΜΑ ΣΙΤΙ ΘAΝΤΕΡ 93
ΤΕΛΙΚΟ
ΓΚΟΛΝΤΕΝ ΣΤΕΙΤ ΓΟΥΟΡΙΟΡΣ 122vs
ΝΙΟΥ ΓΙΟΡΚ ΝΙΚΣ 124
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ -vs
ΜΟΝΤΕΝΑ -
VK CESKE BUDEJOVICE -vs
ΛΟΥΜΠΕ ΤΣΙΒΙΤΑΝΟΒΑ -
ΤΡΕΝΤΙΝΟ -vs
ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ -
ΤΕΛΙΚΟ
ΡΟΝΤΙΟΝΟΒΑ ΑΡΙΝΑ 2vs
ΤΖΑΝΤΡΑΜΟΥΛΙΑ ΟΛΙΒΙΑ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΙΝΓΚΛΙΣ ΜAΝΤΙΣΟΝ 0vs
ΜΠΕΛΙΝΤΑ ΒΟΛΚΟΚ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΜAΓΙΕΡΣ ΑΜΠΙ 2vs
ΝΤΑ ΣΙΛΒΑ ΦΙΚ ΓΚΑΜΠΡΙΕΛΑ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΣAΝΤΕΡΣ ΣΤΟΡΜ 2vs
ΑΙAΒΑ ΝΤΕΣΤAΝΕ 0
PARNU VORKPALLIKLUBI -vs
OK MLADOST KASTELA -
FERIZAJ -vs
ΣΠΟΡ ΤΟΤΟ -
OK BUDUCNOST -vs
ΜΠΙΣΤΡΙΝΑ ΝΙΤΡΑ -
ΣΤΑΝΤAΡ ΛΙΕΓΗΣ -vs
ΑΡΣΕΝΑΛ -
ΒΑΣΙΛΕΙΑ -vs
ΤΡΑΜΠΖΟΝΣΠΟΡ -
ΑΙΝΤΧΟΦΕΝ -vs
ROSENBORG -
ΝΤΙΝΑΜΟ ΚΙΕΒΟΥ -vs
ΛΟΥΓΚAΝΟ -
ΡΕΝ -vs
ΛAΤΣΙΟ -
ΑΠΟΕΛ -vs
ΣΕΒΙΛΛΗ -
ΑΙΝΤΡΑΧΤ ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗΣ -vs
ΓΚΙΜΑΡAΕΣ -
ΛΙΝΖ ΛΑΣΚ -vs
ΣΠΟΡΤΙΝΓΚ ΛΙΣΑΒΟΝΑΣ -
ΚΛΟΥΖ -vs
ΣΕΛΤΙΚ -
QARABAG AGDAM -vs
DUDELANGE -
F.C. COPENHAGEN -vs
ΜAΛΜΕ -
ΧΕΤAΦΕ -vs
ΚΡΑΣΝΟΝΤAΡ -
ΓAΝΔΗ -vs
OLEKSANDRIYA -
ΣΛΟΒΑΝ ΜΠΡΑΤΙΣΛAΒΑΣ -vs
ΜΠΡAΓΚΑ -
ΡΟΜΑ -vs
ΒΟΛΦΣΜΠΕΡΓΚΕΡ -
ΠΟΡΤΟ -vs
ΦΕΓΕΝΟΡΝΤ -
ΜAΝΤΣΕΣΤΕΡ ΓΙΟΥΝAΙΤΕΝΤ -vs
ΑΛΚΜΑΑΡ -
ESPANYOL -vs
ΤΣΣΚΑ ΜΟΣΧΑΣ -
ΡΕΙΝΤΖΕΡΣ -vs
ΓΙΟΥΝΓΚ ΜΠΟΙΣ -
ΓΟΥΛΒΣ -vs
ΜΠΕΣΙΚΤΑΣ -
ΛΟΥΝΤΟΓΚΟΡΕΤΣ -vs
ΦΕΡΕΝΤΣΒAΡΟΣ -
ΒΟΛΦΣΜΠΟΥΡΓΚ -vs
ΣΕΝΤ ΕΤΙΕΝ -
ΓΚΛAΝΤΜΠΑΧ -vs
ΜΠΑΣΑΚΣΕΧΙΡ -
ΠΑΡΤΙΖAΝ -vs
ΑΣΤAΝΑ -
Οι Ουόριορς έβαλαν πολύ δύσκολα στους Νικς και ο Ντ' Άντζελο Ράσελ έστειλε το παιχνίδι στο έξτρα πεντάλεπτο.
Ο 23χρονος γκαρντ επιχείρησε τρίποντο με τον Μίτσελ Ρόμπινσον μπροστά του και τα κατάφερε!
Έτσι, έστειλε το παιχνίδι με την ομάδα της Νέας Υόρκης στην παράταση, αλλά οι «πολεμιστές» λύγισαν (122-124).
Δείτε την όμορφη προσπάθειά του