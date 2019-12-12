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Νικς - Ουόριορς 122-124: Το σουτ του Ράσελ που έστειλε το ματς στην παράταση (vid)

Νικς - Ουόριορς 122-124: Το σουτ του Ράσελ που έστειλε το ματς στην παράταση (vid)

Νικς - Ουόριορς 122-124: Το σουτ του Ράσελ που έστειλε το ματς στην παράταση (vid)

Οι Ουόριορς έβαλαν πολύ δύσκολα στους Νικς και ο Ντ' Άντζελο Ράσελ έστειλε το παιχνίδι στο έξτρα πεντάλεπτο.

Ο 23χρονος γκαρντ επιχείρησε τρίποντο με τον Μίτσελ Ρόμπινσον μπροστά του και τα κατάφερε!

Έτσι, έστειλε το παιχνίδι με την ομάδα της Νέας Υόρκης στην παράταση, αλλά οι «πολεμιστές» λύγισαν (122-124).

Δείτε την όμορφη προσπάθειά του

D'Angelo Russell 3 Sends it to O.T vs Knicks! Warriors Comeback from 22 Down!

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