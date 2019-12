Λέοναρντ: Σχεδίασε το μεσαίο δάχτυλο μέσα στο δαχτυλίδι πρωταθλήματος! (vid)

Ο Λέοναρντ πήρε μια περίεργη απόφαση για το δεύτερο δαχτυλίδι πρωταθλήματος και όπως παραδέχτηκε το έκανε για να του θυμίζει να το φοράει στο μεσαίο δάχτυλο.

Έκανε το σύμβολο με το μεσαίο δάχτυλο από την μέσα μεριά του δαχτυλιδιού και δεν θα μπορούσε να γίνει πιο περίεργο όλο αυτό. Να σημειωθεί ότι το δαχτυλίδι του από τους Σπερς είχε δημιουργηθεί για τον δείκτη του χεριού του.

Ο καθένας με τα γούστα του...

«Έχω ένα σύμβολο μέσα στο δαχτυλίδι μου και είναι στο μεσαίο δάχτυλο μου για να μου θυμίζει να το φοράω εκεί. Οπότε έχω ένα... κ@@@δάχτυλο εκεί».

Kawhi says he has an "'F you' symbol" in his championship ring. pic.twitter.com/jg1jyeH3X9

— SportsCenter (@SportsCenter) December 12, 2019