Λέοναρντ: «Περιμένω και γιουχαρίσματα στο Τορόντο!» (vid)

Στο Τορόντο επιστρέφει απόψε ο Λέοναρντ στο ματς των Κλίπερς με τους Ράπτορς.

Στο ματς θα πάρει το δαχτυλίδι του πρωταθλητή ο Λέοναρντ, ο οποίος οδήγησε τους Καναδούς στο πρώτο πρωτάθλημα της ιστορίας.

Για την ατμόσφαιρα που περιμένει μίλησε ο Klaw: «Θα με χειροκροτήσουν, θα φωνάξουν για μένα, αλλά θα υπάρξουν περισσότερα γιουχαρίσματα, αφού θέλουν να νικήσει η ομάδα τους και δεν θα είναι στο πλευρό ενός παίκτη που θα είναι στην αντίπαλη ομάδα».

Kawhi expects "definitely...more boos" than cheers from Raptors fans on his return

(via @TSN_Sports) pic.twitter.com/h3O1Pq4Wmv

— Bleacher Report NBA (@BR_NBA) December 11, 2019