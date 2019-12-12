To NBA live στο gazzetta.gr

Τα αποψινά ματς
02:00 Καβς-Ρόκετς
02:00 Πέισερς-Σέλτικς
02:00 Μάτζικ-Λέικερς
02:00 Ράπτορς-Κλίπερς
02:30 Νετς-Χόρνετς
03:00 Μπουλς-Χοκς
03:00 Τίμπεργουλβς-Τζαζ
04:00 Σανς-Γκρίζλις
04:30 Μπακς-Πέλικανς
05:00 Κινγκς-Θάντερ
05:30 Ουόριορς-Νικς
ΤΕΛΙΚΟ
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 1vs
ΕΡΥΘΡΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΠAΓΕΡΝ 3vs
ΤΟΤΕΝΑΜ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΝΤΙΝΑΜΟ ΖAΓΚΡΕΜΠ 1vs
ΜAΝΤΣΕΣΤΕΡ ΣΙΤΙ 4
ΤΕΛΙΚΟ
ΣΑΧΤAΡ ΝΤΟΝΕΤΣΚ 0vs
ΑΤΑΛAΝΤΑ 3
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΜΑΔΡΙΤΗΣ 2vs
ΛΟΚΟΜΟΤΙΒ ΜΟΣΧΑΣ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΛΕΒΕΡΚΟΥΖΕΝ 0vs
ΓΙΟΥΒΕΝΤΟΥΣ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΠΑΡΙ ΣΕΝ ΖΕΡΜΕΝ 5vs
ΓΑΛΑΤΑΣΑΡAΙ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΚΛΑΜΠ ΜΠΡΙΖ 1vs
ΡΕAΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ 3
ΤΕΛΙΚΟ
ΒΙΡΤΟΥΣ ΜΠΟΛΟΝΙΑ 88vs
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 75
ΤΕΛΙΚΟ
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ 87vs
GAZIANTEP 79
ΜΚ ΧΙΜΚΙ -vs
ΑΛΜΠΑ ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ -
ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ BEKO -vs
ΑΝΑΝΤΟΛΟΥ ΕΦΕΣ -
ΕΡΥΘΡΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ -vs
KIROLBET ΜΠΑΣΚΟΝΙΑ -
ΜΑΚAΜΠΙ ΤΕΛ ΑΒΙΒ -vs
ΤΣΣΚΑ ΜΟΣΧΑΣ -
ΡΕAΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ -vs
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ -
LIVE
ΟΡΛAΝΤΟ ΜAΤΖΙΚ 9vs
ΛΟΣ ΑΝΤΖΕΛΕΣ ΛΕΙΚΕΡΣ 15
LIVE
ΚΛΙΒΕΛΑΝΤ ΚΑΒΑΛΙΕΡΣ 22vs
ΧΙΟΥΣΤΟΝ ΡΟΚΕΤΣ 26
LIVE
ΤΟΡΟΝΤΟ ΡAΠΤΟΡΣ 18vs
ΛΟΣ ΑΝΤΖΕΛΕΣ ΚΛΙΠΕΡΣ 12
LIVE
ΙΝΤΙAΝΑ ΠΕΙΣΕΡΣ 21vs
ΜΠΟΣΤΟΝ ΣΕΛΤΙΚΣ 30
ΜΠΡΟΥΚΛΙΝ ΝΕΤΣ -vs
ΣAΡΛΟΤ ΧΟΡΝΕΤΣ -
ΣΙΚAΓΟ ΜΠΟΥΛΣ -vs
ΑΤΛAΝΤΑ ΧΟΚΣ -
ΜΙΝΕΣΟΤΑ ΤΙΜΠΕΡΓΟΥΛΒΣ -vs
ΓΙΟΥΤΑ ΤΖΑΖ -
ΦΟΙΝΙΞ ΣΑΝΣ -vs
ΜΕΜΦΙΣ ΓΚΡΙΖΛΙΣ -
ΜΙΛΓΟΥΟΚΙ ΜΠΑΚΣ -vs
ΝΙΟΥ ΟΡΛΙΝΣ ΠΕΛΙΚΑΝΣ -
ΣΑΚΡΑΜΕΝΤΟ ΚΙΝΓΚΣ -vs
ΟΚΛΑΧΟΜΑ ΣΙΤΙ ΘAΝΤΕΡ -
ΓΚΟΛΝΤΕΝ ΣΤΕΙΤ ΓΟΥΟΡΙΟΡΣ -vs
ΝΙΟΥ ΓΙΟΡΚ ΝΙΚΣ -
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ -vs
ΜΟΝΤΕΝΑ -
VK CESKE BUDEJOVICE -vs
ΛΟΥΜΠΕ ΤΣΙΒΙΤΑΝΟΒΑ -
ΤΡΕΝΤΙΝΟ -vs
ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ -
ΤΕΛΙΚΟ
ΡΟΝΤΙΟΝΟΒΑ ΑΡΙΝΑ 2vs
ΤΖΑΝΤΡΑΜΟΥΛΙΑ ΟΛΙΒΙΑ 0
ΙΝΓΚΛΙΣ ΜAΝΤΙΣΟΝ -vs
ΜΠΕΛΙΝΤΑ ΒΟΛΚΟΚ -
ΜAΓΙΕΡΣ ΑΜΠΙ -vs
ΝΤΑ ΣΙΛΒΑ ΦΙΚ ΓΚΑΜΠΡΙΕΛΑ -
ΣAΝΤΕΡΣ ΣΤΟΡΜ -vs
ΑΙAΒΑ ΝΤΕΣΤAΝΕ -
PARNU VORKPALLIKLUBI -vs
OK MLADOST KASTELA -
FERIZAJ -vs
ΣΠΟΡ ΤΟΤΟ -
OK BUDUCNOST -vs
ΜΠΙΣΤΡΙΝΑ ΝΙΤΡΑ -
ΣΤΑΝΤAΡ ΛΙΕΓΗΣ -vs
ΑΡΣΕΝΑΛ -
ΒΑΣΙΛΕΙΑ -vs
ΤΡΑΜΠΖΟΝΣΠΟΡ -
ΑΙΝΤΧΟΦΕΝ -vs
ROSENBORG -
ΝΤΙΝΑΜΟ ΚΙΕΒΟΥ -vs
ΛΟΥΓΚAΝΟ -
ΡΕΝ -vs
ΛAΤΣΙΟ -
ΑΠΟΕΛ -vs
ΣΕΒΙΛΛΗ -
ΑΙΝΤΡΑΧΤ ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗΣ -vs
ΓΚΙΜΑΡAΕΣ -
ΛΙΝΖ ΛΑΣΚ -vs
ΣΠΟΡΤΙΝΓΚ ΛΙΣΑΒΟΝΑΣ -
ΚΛΟΥΖ -vs
ΣΕΛΤΙΚ -
QARABAG AGDAM -vs
DUDELANGE -
F.C. COPENHAGEN -vs
ΜAΛΜΕ -
ΧΕΤAΦΕ -vs
ΚΡΑΣΝΟΝΤAΡ -
ΓAΝΔΗ -vs
OLEKSANDRIYA -
ΣΛΟΒΑΝ ΜΠΡΑΤΙΣΛAΒΑΣ -vs
ΜΠΡAΓΚΑ -
ΡΟΜΑ -vs
ΒΟΛΦΣΜΠΕΡΓΚΕΡ -
ΠΟΡΤΟ -vs
ΦΕΓΕΝΟΡΝΤ -
ΜAΝΤΣΕΣΤΕΡ ΓΙΟΥΝAΙΤΕΝΤ -vs
ΑΛΚΜΑΑΡ -
ESPANYOL -vs
ΤΣΣΚΑ ΜΟΣΧΑΣ -
ΡΕΙΝΤΖΕΡΣ -vs
ΓΙΟΥΝΓΚ ΜΠΟΙΣ -
ΓΟΥΛΒΣ -vs
ΜΠΕΣΙΚΤΑΣ -
ΛΟΥΝΤΟΓΚΟΡΕΤΣ -vs
ΦΕΡΕΝΤΣΒAΡΟΣ -
ΒΟΛΦΣΜΠΟΥΡΓΚ -vs
ΣΕΝΤ ΕΤΙΕΝ -
ΓΚΛAΝΤΜΠΑΧ -vs
ΜΠΑΣΑΚΣΕΧΙΡ -
ΠΑΡΤΙΖAΝ -vs
ΑΣΤAΝΑ -
Oι Μπακς του Αντετοκούνμπο κοντράρονται με τους Πέλικανς, ενώ οι Ράπτορς υποδέχονται τους Κλίπερς στην επιστροφή του Λέοναρντ στην πόλη που μεγαλούργησε πέρυσι.
Τα αποψινά ματς
02:00 Καβς-Ρόκετς
02:00 Πέισερς-Σέλτικς
02:00 Μάτζικ-Λέικερς
02:00 Ράπτορς-Κλίπερς
02:30 Νετς-Χόρνετς
03:00 Μπουλς-Χοκς
03:00 Τίμπεργουλβς-Τζαζ
04:00 Σανς-Γκρίζλις
04:30 Μπακς-Πέλικανς
05:00 Κινγκς-Θάντερ
05:30 Ουόριορς-Νικς