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To NBA live στο gazzetta.gr

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Oι Μπακς του Αντετοκούνμπο κοντράρονται με τους Πέλικανς, ενώ οι Ράπτορς υποδέχονται τους Κλίπερς στην επιστροφή του Λέοναρντ στην πόλη που μεγαλούργησε πέρυσι.

Τα αποψινά ματς

02:00 Καβς-Ρόκετς
02:00 Πέισερς-Σέλτικς
02:00 Μάτζικ-Λέικερς
02:00 Ράπτορς-Κλίπερς
02:30 Νετς-Χόρνετς
03:00 Μπουλς-Χοκς
03:00 Τίμπεργουλβς-Τζαζ
04:00 Σανς-Γκρίζλις
04:30 Μπακς-Πέλικανς
05:00 Κινγκς-Θάντερ
05:30 Ουόριορς-Νικς

 

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