O Λέοναρντ επιστρέφει στο Τορόντο και η αποθέωση είναι η πιο λογική... επιλογή!

Η πιο μεγάλη ώρα είναι ρώτα για τον Καουάι Λέοναρντ...

Ο παίκτης των Κλίπερς επιστρέφει σε ένα μέρος που έγραψε μοναδική ιστορία, αλλά επέλεξε να παρατήσει και να ψάξει νέα πρόκληση. Πριν από μερικές μόνο μήνες ήταν ο απόλυτος ήρωας της πόλης, αλλά πλέον διάλεξε να βρεθεί αλλού και να παίξει για νέα φανέλα, με τον κόσμο να δυσκολεύεται να αποφασίσει πως να αντιδράσει.

Αυτή είναι η πρώτη επιστροφή του Καουάι Λέοναρντ στο Τορόντο, μετά την φυγή του, αφού το καλοκαίρι που έμεινε ελεύθερος επέλεξε να παίξει για το Λος Άντζελες και τους Κλίπερς, έχοντας στο πλευρό του τον Πολ Τζορτζ. Πέρασαν τρεις πολύ δύσκολες εβδομάδες πριν επιλέξει τις να μετακομίσει και να αφήσει ένα μέρος και μια ομάδα, που γνώρισε την απόλυτη αποθέωση.

Ο Καουάι έχει παραδεχτεί πριν από καιρό ότι δεν θα ασχοληθεί με τον θόρυβο που προκαλεί η επιστροφή του. «Θα σκέφτομαι ότι παίζω κόντρα σε μια ομάδα και θέλω να κερδίσω το παιχνίδι». Και συνέχισε. «Και θα πάρω το δαχτυλίδι μου. Πιθανότατα αυτά θα σκέφτομαι».

Οι Ράπτορς θα κάνουν μια μικρή τελετή ώστε να δώσουν το δαχτυλίδι στον πρώην παίκτη τους, αφού δεν είχε την ευκαιρία μέχρι τώρα. Ο Λέοναρντ επιτέλους θα παραλάβει κάτι, που πάλεψε πολύ για να αποκτήσει και σίγουρα το θέλει όσο τίποτα άλλο, έστω και αν το πάρει φορώντας την λευκή φανέλα του Λος Άντζελες.

Τα τελευταία δεδομένα πάντως αφήνουν αμφιβολίες για το πως θα αντιδράσει το κοινό του Τορόντο στον πρώην ήρωα του. Και εκείνος και ο Πολ Τζορτζ πρόσφατα αποδοκιμάστηκαν σε Σαν Αντόνιο και Ιντιάνα, εκεί που ξεκίνησαν τις καριέρες τους, αλλά απαίτησαν να φύγουν και δημιουργείται σκεπτικισμός για το πως θα αντιδράσουν οι οπαδοί των Ράπτορς.

Πάντως η ζυγαριά γέρνει προς την... αγάπη για τον Λέοναρντ, αφού έστω και μέσα σε έναν χρόνο πρόλαβε να πετύχει πάρα πολλά για την πόλη και την ομάδα.

«Ακόμα και το καλοκαίρι και όταν είχα υπογράψει με τους Κλίπερς, οι Καναδοί ερχόντουσαν στην Αμερική και με ευχαριστούσαν για ότι έκανα. Είναι καλοί άνθρωποι», είχε πει το καλοκαίρι ο Λέοναρντ και μάλλον περιμένει να δεχτεί αγάπη.

Την πρώτη φορά που έπαιξε φέτος κόντρα στους Ράπτορς έμεινε στα ρηχά, για τα δικά του δεδομένα, με 12 πόντους, 11 ριμπάουντ και 9 ασίστ στην νίκη της ομάδας του με 98-88. Το καλοκαίρι ο Λέοναρντ πήρε... τον χρόνο του για να πάρει την τελική του απόφαση και το κακό με εκείνον είναι ότι οι Ράπτορς πίστεψαν ότι θα μείνει σε αυτούς. Είχε συναντηθεί με τρεις ομάδας, τους Κλίπερς, τους Λέικερς και τους Ράπτορς, με εκείνη την συνάντηση στο Τορόντο να είναι και η τελευταία και πιο επεισοδιακή.

Η πλευρά του Λέοναρντ προσπάθησε να κερδίσει χρόνο και να δει την καλύτερη επιλογή για εκείνον, αλλά όσα έκανε έδειξαν ότι σκέφτεται σοβαρά το ενδεχόμενο να επιλέξει και πάλι την ομάδα με την οποία έφτασε στην κορυφή.

Η συνάντηση με το Τορόντο έγινε κάτω από ιδιαίτερες συνθήκες, οι κάμερες των τοπικών τηλεοπτικών σταθμών ακολουθούσαν αρχικά ένα ιδιωτικό τζετ της εταιρείας Maple Leaf Sports and Entertainment, όπου ανήκουν οι Ράπτορς, στη συνέχεια ένα αυτοκίνητο, το οποίο κατευθύνθηκε σε ένα ξενοδοχείο, εντόπισαν ακόμα και μια φιγούρα που έμοιαζε στον Λέοναρντ καθισμένη στο μπαλκόνι μιας από τις σουίτες του ξενοδοχείου, κανείς ωστόσο δεν μπορεί να πει με σιγουριά ότι ήταν ο MVP των περσινών τελικών.

Η μυστικότητα που είχε η υπόθεση ήταν παροιμιώδης και αυτό έκανε πολλούς να πιστέψουν ότι η προσπάθεια των Ράπτορς θα έχει διαφορετικό αποτέλεσμα. Τελικά δεν είχε και όλα ανήκουν στο παρελθόν, αλλά όχι αυτά που έκανε ο Κοαυάι για την πόλη και την ομάδα. Ο οργανισμός του Καναδά είναι σίγουρος ότι μόνο αγάπη θα περιμένει τον Λέοναρντ στην επιστροφή του.

«Νομίζω ότι οι οπαδοί τον εκτιμούν, νομίζω ότι ο οργανισμός τον εκτιμά και νομίζω ότι όσα κατάφερε ήταν σπουδαία», τόνισαν παίκτες των Ράπτορς, ενώ ο Κάιλ Λάουρι σχολίασε, «Θα είναι καλή στιγμή για εκείνον και πιστεύω ότι θα είναι πολύ πολύ χαρούμενος που θα πάρει το δαχτυλίδι του».

Ενώ από την πλευρά του ο Νερς τόνισε: «Θα είναι ωραία περίσταση, να του δώσουμε το δαχτυλίδι. Φαντάζομαι ότι οι οπαδοί μας θα τον αποθεώσουν. Αν του δώσουν το 1/5 από όσο έδωσαν σε εμάς την πρώτη μας βραδιά, θα είναι σπουδαίο, γιατί ήταν και για εμάς όταν πήραμε το δαχτυλίδι μας».

If you're at the @Raptors game on Wednesday and you don't give Kawhi a standing ovation, you're not a Raptors fan and you don't deserve what Kawhi gave us....@timandsid pic.twitter.com/VXM0s71Emf

— Scott Lilly (@ScottLilly14) December 9, 2019