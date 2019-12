Τρε Γιανγκ: «Δεν ξέρω τι έγινε...» (vid)

Ο Τρε Γιανγκ έκανε λάθος στο παιχνίδι με τους Χιτ, πανηγύρισε και φώναξε ότι το παιχνίδι τελείωσε πολύ νωρίς και όλα άλλαξαν. Το Μαϊάμι έκανε την ανατροπή, με τον Γιανγκ να βρίσκεται στον πάγκο και ο νεαρός εκτέθηκε με το βίντεο του να κάνει τον γύρο του διαδικτύου και τον Μπάτλερ να τον... πειράζει. Ο νεαρός, μετά το τέλος του παιχνιδιού φάνηκε να τα έχει λιγάκι χαμένα, χωρίς να ξέρει τι ακριβώς να απαντήσει.

«Δεν ξέρω... Ήλπιζα ότι οι συμπαίκτες μου θα τους σταματήσουν και θα τελειώσει το ματς».

Off the broadcast, Trae Young’s answer about being on the bench at the end of regulation.

Clearly not the happiest guy. pic.twitter.com/JvfLZ7264Y

— Chris Kirschner (@ChrisKirschner) December 11, 2019