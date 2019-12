O Γιανγκ έπαθε... Ουέστμπρουκ, φώναξε ότι έληξε το παιχνίδι και τελικά κέρδισαν οι Χιτ! (vid)

Ο νεαρός άσος των Χοκς βιάστηκε να πανηγυρίσει και δεν του βγήκε σε καλό, ακριβώς όπως ο Ράσελ Ουέστμπρουκ χθες. Ο άσος των Ρόκετς βέβαια το έκανε γιατί το παιχνίδι είχε μόλις ένα δευτερόλεπτο για να λήξει, έστω και αν τελικά είχε άλλη εξέλιξη, ενώ ο Γιανγκ το έκανε με το παιχνίδι να θέλει ένα ολόκληρο λεπτό.

Ο Γιανγκ φώναξε πως το παιχνίδι έχει τελειώσει, αλλά τα πράγματα δεν πήγαν καλά για τους Χοκς, αφού στην παράταση οι Χιτ ανέτρεψαν το προβάδισμα και πήραν τελικά την νίκη με 135-121. Ο Τζίμι Μπάτλερ δεν έχασε την ευκαιρία να πειράξει τον πιτσιρικά, τον χαρακτήρισε... μάντη, ο οποίος θα σκεφτεί διπλά πριν κάνει τόσο μεγάλη δήλωση.

Jimmy Butler reacted to Trae yelling "It's over!" before Miami went on to win pic.twitter.com/giRHONC57M

— ESPN (@espn) December 11, 2019