Ο Ίνγκραμ έχει όσες 30άρες είχε σε τρεις σεζόν στο Λος Άντζελες!

Μπορεί οι Πέλικανς να μην έχουν την πορεία που είχαν φανταστεί, αυτό όμως που έχει προσαρμοστεί τέλεια είναι ο Μπράντον Ίνγκραμ.

Βρίσκει τον χώρο και τον χρόνο που θέλει για να λάμψει και το καταφέρνει άριστα. Σε 24 παιχνίδια που έχει παίξει με την ομάδα της Νέας Ορλεάνης, έχει περισσότερες 30άρες από όσες είχε συνολικά στις τρεις σεζόν που πέρασε με τους Λέικερς.

Brandon Ingram tonight:

31 Points

6 Rebounds

3 Assists

FG% 52.4% (11-21)

3PT FG% 44.4% (4-9)

FT% 100% (5-5)

•4th game with 30+ points this season (3 total last year)

•9th game with 3+ 3s made this season (10 total with Lakers)

•22nd career game with 10+ FGM. pic.twitter.com/P3n6WIa6AJ

— NBA Stats (@DailyNBAStats) December 10, 2019