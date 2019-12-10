Τρελό γέλιο: Ο Άντονι Τάουνς ωρύονταν στον Τιγκ για να πάρει την μπάλα! (vid)

Ο σταρ της Μινεσότα είχε στηθεί στο τρίποντο και περίμενε καρτερικά την μπάλα αλλά ο συμπαίκτης του θέλησε να κάνει μόνος την προσπάθεια προκαλώντας τις φωνές του Τάουνς!
Δείτε το ξεκαρδιστικό σκηνικό.
ΤΕΛΙΚΟ
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΟΠΑΠ 87vs
ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΛΗΜΝΟΥ 74
ΤΕΛΙΚΟ
ΠΑΝΑΧΑΙΚΗ 0vs
ΚΙΣΣΑΜΙΚΟΣ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΓΟΥΕΣΤ ΧΑΜ 1vs
ΑΡΣΕΝΑΛ 3
ΣAΛΤΣΜΠΟΥΡΓΚ -vs
ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ -
ΝAΠΟΛΙ -vs
ΓΚΕΝΚ -
ΑΓΙΑΞ -vs
ΒΑΛΕΝΘΙΑ -
ΤΣΕΛΣΙ -vs
OSC LILLE -
INTER -vs
ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ -
ΝΤΟΡΤΜΟΥΝΤ -vs
SLAVIA PRAHA -
ΛΥΩΝ -vs
ΛΕΙΨΙΑ -
ΣAΛΤΣΜΠΟΥΡΓΚ -vs
ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ -
ΝAΠΟΛΙ -vs
ΓΚΕΝΚ -
ΜΠΕΝΦΙΚΑ -vs
ΖΕΝΙΤ ΑΓ. ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ -
ΤΣΕΛΣΙ -vs
OSC LILLE -
ΑΓΙΑΞ -vs
ΒΑΛΕΝΘΙΑ -
ΛΥΩΝ -vs
ΛΕΙΨΙΑ -
ΝΤΟΡΤΜΟΥΝΤ -vs
SLAVIA PRAHA -
INTER -vs
ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ -
ΤΕΛΙΚΟ
ΙΝΤΙAΝΑ ΠΕΙΣΕΡΣ 99vs
ΛΟΣ ΑΝΤΖΕΛΕΣ ΚΛΙΠΕΡΣ 110
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΠΟΣΤΟΝ ΣΕΛΤΙΚΣ 110vs
ΚΛΙΒΕΛΑΝΤ ΚΑΒΑΛΙΕΡΣ 88
ΤΕΛΙΚΟ
ΣΙΚAΓΟ ΜΠΟΥΛΣ 92vs
ΤΟΡΟΝΤΟ ΡAΠΤΟΡΣ 93
ΤΕΛΙΚΟ
ΝΙΟΥ ΟΡΛΙΝΣ ΠΕΛΙΚΑΝΣ 103vs
ΝΤΙΤΡΟΙΤ ΠΙΣΤΟΝΣ 105
ΤΕΛΙΚΟ
ΧΙΟΥΣΤΟΝ ΡΟΚΕΤΣ 118vs
ΣΑΚΡΑΜΕΝΤΟ ΚΙΝΓΚΣ 119
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΙΛΓΟΥΟΚΙ ΜΠΑΚΣ 110vs
ΟΡΛAΝΤΟ ΜAΤΖΙΚ 101
ΤΕΛΙΚΟ
ΦΟΙΝΙΞ ΣΑΝΣ 125vs
ΜΙΝΕΣΟΤΑ ΤΙΜΠΕΡΓΟΥΛΒΣ 109
ΤΕΛΙΚΟ
ΓΙΟΥΤΑ ΤΖΑΖ 90vs
ΟΚΛΑΧΟΜΑ ΣΙΤΙ ΘAΝΤΕΡ 104
ΤΕΛΙΚΟ
ΓΚΟΛΝΤΕΝ ΣΤΕΙΤ ΓΟΥΟΡΙΟΡΣ 102vs
ΜΕΜΦΙΣ ΓΚΡΙΖΛΙΣ 110
RYTAS -vs
ΤΟΦΑΣ -
DARUSSAFAKA TEKFEN -vs
GERMANI BAS. BRESCIA -
LIMOGES -vs
UMANA REYER VENEZIA -
UNICAJA -vs
ΟΛΝΤΕΝΜΠΟΥΡΓΚ -
NIZHNY NOVGOROD -vs
ΤΕΝΕΡΙΦΗ -
ΦAΛΚΟ ΣΟΜΠΑΤΕΛΙ -vs
DIJON -
BESIKTAS -vs
ΠΑΟΚ -
LIETKABELIS -vs
SASSARI -
ΑΝΒΙΛ ΒΛΟΤΣΛΑΒΕΚ -vs
ΡAΣΤΑ ΒΕΧΤΑ -
ΧAΠΟΕΛ ΙΕΡΟΥΣΑΛΗΜ -vs
BANDIRMA B.I.K. -
ΑΝΤΒΕΡΠ ΤΖAΙΑΝΤΣ -vs
ΜΠΟΥΡΓΟΣ -
ΜΠAΜΠΕΡΓΚ -vs
NYMBURK -
ΟΡΤΕΖ -vs
ΑΕΚ -
ΚΡΟΥ ΑΛΕΞAΝΤΡΑ -vs
ΙΣΤΛΙΧ -
ΚΑΡΛAΙΛ ΓΙΟΥΝAΙΤΕΝΤ -vs
ΦΟΡΕΣΤ ΓΚΡΙΝ ΡΟΒΕΡΣ -
ΧAΡΤΛΠΟΥΛ -vs
ΕΞΕΤΕΡ ΣΙΤΙ -
ΙΠΣΟΥΙΤΣ -vs
ΚΟΒΕΝΤΡΙ -
ΟΣΤΡAΒΑ -vs
SK ZADRUGA AICH/DOB -
OK KAKANJ -vs
OK BUDVA -
GFCA AJACCIO -vs
LINDAREN AMRISWIL -
OK VOJVODINA -vs
ΦΡΙΝΤΡΙΧΣAΦΕΝ -
SL ΜΠΕΝΦΙΚΑ -vs
VERVA WARSZAWA -
ΚΝΑΚ ΡΟΖΕΛAΡΕ -vs
ZAKSA KEDZIERZYN-K. -
ΤΕΛΙΚΟ
ΡΟΝΤΙΟΝΟΒΑ ΑΡΙΝΑ 2vs
ΤΟΜΙΤΣ ΣAΡΑ 0
ΤΕΛΙΚΟ
D SILVA/TJANDRAMULIA 1vs
AIAVA/CABRERA 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΙΝΓΚΛΙΣ ΜAΝΤΙΣΟΝ 2vs
CH. KEMPENAERS-POCZ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΤΖΑΝΤΡΑΜΟΥΛΙΑ ΟΛΙΒΙΑ 2vs
ΦΟΥΡΛΙΣ ΤΖΕΙΜΙ 1
ΤΕΛΙΚΟ
TALIA GIBSON 0vs
ΑΙAΒΑ ΝΤΕΣΤAΝΕ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΠAΙ ΑΛΙΣΟΝ 0vs
ΜΠΕΛΙΝΤΑ ΒΟΛΚΟΚ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΠΕΡΕΖ ΕΛΛΕΝ 0vs
ΣAΝΤΕΡΣ ΣΤΟΡΜ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΝΤΑ ΣΙΛΒΑ ΦΙΚ ΓΚΑΜΠΡΙΕΛΑ 2vs
ΠAΡΝΑΜΠΙ ΑΛΑΝA 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΜAΓΙΕΡΣ ΑΜΠΙ 2vs
ΜΠΟΖΟΒΙΤΣ ΑΛΕΞAΝΤΡΑ 1
TOKAT BLD. PLEVNE -vs
BDO HAASRODE LEUVEN -
SCMU CRAIOVA -vs
ΚΛAΝΤΝΟ ΒΟΛΕΙΜΠΑΛ ΣΖ -
VK CEZ KARLOVARSKO -vs
STROITEL MINSK -
PENZUGYOR -vs
OMONIA NICOSIA -
Στην αναμέτρηση των Σανς με τους Τίμπεργουλβς ο Καρλ Άντονι Τάουνς έκλεψε την παράσταση με τις... φωνές του για να πάρει την πάσα από τον Τιγκ.
Ο σταρ της Μινεσότα είχε στηθεί στο τρίποντο και περίμενε καρτερικά την μπάλα αλλά ο συμπαίκτης του θέλησε να κάνει μόνος την προσπάθεια προκαλώντας τις φωνές του Τάουνς!
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