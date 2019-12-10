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Τρελό γέλιο: Ο Άντονι Τάουνς ωρύονταν στον Τιγκ για να πάρει την μπάλα! (vid)

Τρελό γέλιο: Ο Άντονι Τάουνς ωρύονταν στον Τιγκ για να πάρει την μπάλα! (vid)

Τρελό γέλιο: Ο Άντονι Τάουνς ωρύονταν στον Τιγκ για να πάρει την μπάλα! (vid)

Στην αναμέτρηση των Σανς με τους Τίμπεργουλβς ο Καρλ Άντονι Τάουνς έκλεψε την παράσταση με τις... φωνές του για να πάρει την πάσα από τον Τιγκ. 

Ο σταρ της Μινεσότα είχε στηθεί στο τρίποντο και περίμενε καρτερικά την μπάλα αλλά ο συμπαίκτης του θέλησε να κάνει μόνος την προσπάθεια προκαλώντας τις φωνές του Τάουνς!

Δείτε το ξεκαρδιστικό σκηνικό.

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