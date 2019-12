Μπέβερλι και Ουόλτον έδιναν την μπάλα ο ένας στον άλλον για να μην χρεωθούν το λάθος! (vid)

Οι δύο παίκτες των Κλίπερς ήταν οι πρωταγωνιστές σε ένα εξαιρετικό περιστατικό. Ο Μπέβερλι έδινε την μπάλα στον Ουόλτον και ο δεύτερος του την έδινε πίσω για να μην χρεωθεί κανείς με το λάθος στο τέλος του παιχνιδιού. Οι δυο τους γύριζαν την μπάλα και το αποτέλεσμα είναι απολαυστικό.

Ο Ουόλτον τόνισε: «Μου είπε, ''καυτή πατάτα 1, καυτή πατάτα 2'' και του είπα πάρε την μπάλα. Μετά μου την έδωσε πίσω και μετά την πήρε πίσω».

Με τον Μπέβερλι να τονίζει: «Του είπα, ' Έλα Ντέρικ πάρε το λάθος'. Αλλά απλά έπαιζα μαζί του».

Derrick Walton Jr.: "He said, 'hot potato one, hot potato two.' I was like, take the ball. Then he handed it back to me and then he snatched it."

Pat Bev: "I told him, 'Come on Derrick, come get this turnover.' But nah, it was just playing."

