Οι Πίστονς πήραν μεγάλη νίκη κόντρα στους Πέλικανς, μέσα στην Νέα Ορλεάνη και αυτό έγινε με τεράστιο καλάθι του Ντέρικ Ρόουζ, που έβαλε ένα ακόμα buzzer beater στην καριέρα του.

Μετά το τέλος του αγώνα σχολίασε πως είναι γεννημένος για να κάνει αυτό το πράγμα.

«Συγχωρέστε με, αλλά είμαι γεννημένος για να κάνω αυτό το γαμ@@@νο πράγμα».

"I'm born to do this s---."

D-Rose let 'em know after his game winner pic.twitter.com/XVyPIjrfAY

— SportsCenter (@SportsCenter) December 10, 2019