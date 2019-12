Αντετοκούνμπο: Ακόμα ένα «παράσημο» για τον MVP! (pic)

Συνεχίζει να προσθέτει... παράσημα στην καριέρα του στο ΝΒΑ ο Γιάννης Αντετοκούνμπο.

Ο ηγέτης των Μπακς έφτασε τα 15 ματς στην καριέρα του με 30+ πόντους, 15+ ριμπάουντ και 5+ ασίστ.

Αυτός είναι ο μεγαλύτερος αριθμός τέτοιον εμφανίσεων από τότε που μπήκε στο ΝΒΑ.

Ασταμάτητος ο Γιάννης, οδηγεί την ομάδα του από νίκη σε νίκη (έχουν 15 σερί).

Giannis Antetokounmpo had his 15th career game with 30 points, 15 rebounds and 5 assists in tonight’s win over the Magic.

That’s the most such games since he entered the NBA in 2013-14. pic.twitter.com/43wstlLIzg

— ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) December 10, 2019