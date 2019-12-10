Μπακς - Μάτζικ: Το μαγικό eurostep του Γιάννη! (vid)

Για ακόμη μια φορά επιστράτευσε το eurostep o Γιάννης.
Ο Greek Freak έκανε την αγαπημένη του κίνηση και σκόραρε κόντρα στους Μάτζικ.
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A magical eurostep#FearTheDeer pic.twitter.com/dcHak2Ts85
— Milwaukee Bucks (@Bucks) December 10, 2019
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PENZUGYOR -vs
OMONIA NICOSIA -
Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο με ένα φοβερό eurostep πέτυχε 2 εύκολους πόντους κόντρα στους Μάτζικ.
Για ακόμη μια φορά επιστράτευσε το eurostep o Γιάννης.
Ο Greek Freak έκανε την αγαπημένη του κίνηση και σκόραρε κόντρα στους Μάτζικ.
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