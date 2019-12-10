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Μπακς - Μάτζικ: Το μαγικό eurostep του Γιάννη! (vid)

Μπακς - Μάτζικ: Το μαγικό eurostep του Γιάννη! (vid)

Μπακς - Μάτζικ: Το μαγικό eurostep του Γιάννη! (vid)

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο με ένα φοβερό eurostep πέτυχε 2 εύκολους πόντους κόντρα στους Μάτζικ.

Για ακόμη μια φορά επιστράτευσε το eurostep o Γιάννης.

Ο Greek Freak έκανε την αγαπημένη του κίνηση και σκόραρε κόντρα στους Μάτζικ.

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