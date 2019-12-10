ΌΛΑ ΤΑ LIVESCORE
TOP ΑΓΩΝΕΣ
  • TOP ΑΓΩΝΕΣ
  • UEFA CHAMPIONS LEAGUE
  • NBA
  • 7DAYS EUROCUP
  • CHAMPIONS LEAGUE
  • FA CUP
  • CEV CUP
  • CHAMPIONS LEAGUE
  • TENNIS
  • CHALLENGE CUP

  • ΙΠΣΟΥΙΤΣ -

    vs

    ΚΟΒΕΝΤΡΙ -

    ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

  • ΚΡΟΥ ΑΛΕΞAΝΤΡΑ -

    vs

    ΙΣΤΛΙΧ -

    ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

  • ΚΑΡΛAΙΛ ΓΙΟΥΝAΙΤΕΝΤ -

    vs

    ΦΟΡΕΣΤ ΓΚΡΙΝ ΡΟΒΕΡΣ -

    ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

  • ΧAΡΤΛΠΟΥΛ -

    vs

    ΕΞΕΤΕΡ ΣΙΤΙ -

    ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ
ΑρχικήΜπάσκετΝΒΑ
ΔΕΙΤΕ ΤΑ LIVE

Τα αποτελέσματα του ΝΒΑ στο gazzetta.gr

Τα αποτελέσματα του ΝΒΑ στο gazzetta.gr

Τα αποτελέσματα του ΝΒΑ στο gazzetta.gr

O Γιάννης Αντετοκούνμπο παρέδωσε άλλη μια παράσταση ενώ μεγάλα ματς σημειώθηκαν σε Νέα Ορλέανη και Χιούστον τα οποία κρίθηκαν με buzzer beater!

Τα αποτελέσματα:

Πέισερς - Κλίπερς 99-110
Σέλτικς - Καβαλίερς 110-88
Ρόκετς - Κινγκς 118-119
Μπακς - Μάτζικ 110-101
Μπουλς - Ράπτορς 92-93
Πέλικανς - Πίστονς 103-105
Σανς - Τίμπεργουλβς 125-109
Τζαζ - Θάντερ 90-104
Ουόριορς - Γκρίζλις 102-110

Tags

Περισσοτερα Αρθρα

Μπάσκετ

Ουόριορς - Γκρίζλις 102-110: Ο Μόραντ βύθισε... περισσότερο τους Ουόριορς! (vid)

Μπάσκετ

Τζαζ - Θάντερ 90-104: Διπλό στη Γιούτα με Σρέντερ (vid)

Μπάσκετ

Αντετοκούνμπο: Ακόμα ένα «παράσημο» για τον MVP! (pic)

Μπάσκετ

Σανς - Τίμπεργουλβς 125-109: «Δάγκωσαν» τους... λύκους! (vid)

Μπάσκετ

Πέλικανς - Πίστονς 103-105: Τεράστιος Ρόουζ με buzzer beater, τέζα οι... πελεκάνοι! (vid)

Μπάσκετ

Μπουλς - Ράπτορς 92-93: Απόδραση πρωταθλητών, μοιραίος ΛαΒίν! (vid)

Best of internet