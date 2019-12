Ντόντσιτς: «Κανείς δε μπορεί να συγκριθεί με τον Τζόρνταν» (vid)

Ο Λούκα Ντίντσιτς ξεπέρασε τον Μάικλ Τζόρνταν σε συνεχόμενα ματς με τουλάχιστον 20 πόντους, 5 ριμπάουντ και 5 ασίστ.

Ο Σλοβένος ρωτήθηκε για το πως αισθάνεται και ξεκαθάρισε πως, «στο ΝΒΑ υπάρχουν πολλά στατιστικά, δε δείχνουν κάτι. Κανείς δε μπορεί να συγκριθεί με τον Μάικλ Τζόρνταν, είναι μοναδικός».

"It's a little bit too much stats. You can't compare nobody to Michael Jordan."

–Luka Doncic reacting to surpassing Michael Jordan for the longest 20-5-5 streak since the ABA/NBA merger (via @espn_macmahon)pic.twitter.com/ZHq3ytts6x

— ESPN (@espn) December 9, 2019