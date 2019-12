Μπάτλερ και Αντεμπάγιο έβαλαν στοίχημα 500 δολάρια για κάθε ματς χωρίς τρίποντο (vid)

Ο Τζίμι Μπάτλερ βρίσκεται μεταξύ νεαρών και το ζει με την ψυχή του. Σε μια νέα περίπτωση έχει βάλει στοίχημα με τον Αντεμπάγιο, με το οποίο θέλει να τον κάνει να σουτάρει παραπάνω.

Έχει βάλει στοίχημα μαζί του και σε κάθε ματς που ο νεαρός δεν σουτάρει τρίποντο, πρέπει να δίνει στον Μπάτλερ 500 δολάρια. Με αυτόν τον τρόπο θέλει να τον πείσει να ολοκληρώσει το παιχνίδι του.

Jimmy Butler says Bam Adebayo owes him $500 for not shooting a 3-pointer on Friday night. His way to challenge Bam to expand his game even more. #HEATTwitter pic.twitter.com/hTen6MgVxA

— Will Manso (@WillMansoWPLG) December 8, 2019