Οι Μάβερικς δεν κατάφεραν να πάρουν την νίκη κόντρα στους Κινγκς και η τελευταία άμυνα του παιχνιδιού ήταν κακή για την ομάδα του Ντάλας.

Με το παιχνίδι στους δύο πόντους διαφορά, οι Μάβερικς πάλεψαν για ένα κλέψιμο, αλλά το αποτέλεσμα δεν ήταν το αναμενόμενο.

Ο Μπιέλιτσα έμεινε ολομόναχος και σκόραρε δύο από τους πιο εύκολους πόντους της καριέρας του.

Bjelica sealed a Kings win with the easiest bucket ever pic.twitter.com/f0g0RS8aoE

