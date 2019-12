Ο AD έχει προσαρμοστεί τέλεια στους Λέικερς και ατό φαίνεται μέσα στο παρκέ. Οι δυο τους γράφουν μαζί ιστορία και ο καθένας ξεχωριστά.

Κόντρα στους Τιμπεργουλβς ο Ντέιβις είχε την πρώτη του 50άρα με την νέα του ομάδα, μόλις στην 23η συμμετοχή του σε αυτήν και έγινε ο τρίτος πιο γρήγορος στην ιστορία της ομάδας.

Anthony Davis dropped 50 points in just his 23rd game with the Lakers.

The third quickest in team history. pic.twitter.com/4GMymeYxEj

— SportsCenter (@SportsCenter) December 9, 2019