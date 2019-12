ΛεΜπρον και AD έγραψαν ιστορία στα χνάρια των Κόμπι και Σακίλ και του 2003! (pic)

Οι ΛεΜπρόν Τζέιμς και Άντονι Ντέιβις για δεύτερο συνεχόμενο παιχνίδι ήταν εντυπωσιακοί και συνδυαστικά έγραψαν ιστορία. Με την απόδοση τους κόντρα στους Τίμπεργουλβς και τους 70+ πόντους που είχαν μαζί (50 ο AD και 32 ο Τζέιμς), έγραψαν ιστορία, αφού είναι η δεύτερη συνεχόμενη φορά που το κάνουν, κάτι που είχε να γίνει από το μακρινό 2003 και το απίστευτο δίδυμο των Κόμπι Μπράιντ και Σακίλ Ο' Νιλ.

Οι δύο παίκτες των Λέικερς δείχνουν κάθε παιχνίδι και καλύτερα και οδηγούν την ομάδα τους από νίκη σε νίκη.

LeBron and AD became the first Lakers teammates to combine for 70+ points in consecutive games since Kobe and Shaq in 2003 pic.twitter.com/MDEiLckarA

— Bleacher Report (@BleacherReport) December 9, 2019