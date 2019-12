Το παιδί θαύμα των Μαβς είναι ο μόνος παίκτης που έχει καταγραφεί από το 1976 και μετά να σημειώνει τουλάχιστον 20 πόντους, 5 ριμπάουντ και 5 ασίστ για 19 σερί ματς! Μένει να δούμε τι άλλο θα κάνει...

The only player since 1976 with 19 consecutive games recording 20+ PTS, 5+ REB, 5+ AST:

Luka Doncic pic.twitter.com/2mRHWJTTk8

— NBA.com/Stats (@nbastats) December 9, 2019