Οι Χιτ χρειάστηκαν την παράταδση αλλά και τον Χέρο για να νικήσουνς τους Μπουλς με 110-105.

Μάλιστα, ο Χέρο ήταν αυτός που από το τέλος της παράτασης σηκώθηκε για τρεις ώστε να κάνει το 108-105 και να βάλει τις βάσεις για τη νίκη.

Φυσικά, έκανε και καταπληκτικό ματς με 27 πόντους.

