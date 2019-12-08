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Oυέστμπρουκ: Πέτυχε τρίτο σερί triple double (vid)

Oυέστμπρουκ: Πέτυχε τρίτο σερί triple double (vid)

Oυέστμπρουκ: Πέτυχε τρίτο σερί triple double (vid)

Ο Ράσελ Ουέστμπρουκ είχε κέφια κόντρα στους Σανς, πετυχαίνοντας το 3ο σερί triple double.

Δεν τον λένε άδικα Mr. Triple Double. Ο Ράσελ Ουέστμπρουκ συνεχίζει να δικαιολογεί τον τίτλο στα παρκέ του ΝΒΑ.

Ο γκαρντ του Χιούστον είχε 24 πόντους, 14 ριμπάουντ και 11 ασίστ στη νικη επί των Σανς.

Έτσι πέτυχε το 3ο σερί triple double.

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