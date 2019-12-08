Oυέστμπρουκ: Πέτυχε τρίτο σερί triple double (vid)

Δεν τον λένε άδικα Mr. Triple Double. Ο Ράσελ Ουέστμπρουκ συνεχίζει να δικαιολογεί τον τίτλο στα παρκέ του ΝΒΑ.
Ο γκαρντ του Χιούστον είχε 24 πόντους, 14 ριμπάουντ και 11 ασίστ στη νικη επί των Σανς.
Έτσι πέτυχε το 3ο σερί triple double.
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ΣΙΜΙΖΟΥ ΑΓΙAΝΟ 0
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ΙΤΟ ΤΑΤΣΟΥΜΑ 2
Ο Ράσελ Ουέστμπρουκ είχε κέφια κόντρα στους Σανς, πετυχαίνοντας το 3ο σερί triple double.
Δεν τον λένε άδικα Mr. Triple Double. Ο Ράσελ Ουέστμπρουκ συνεχίζει να δικαιολογεί τον τίτλο στα παρκέ του ΝΒΑ.
Ο γκαρντ του Χιούστον είχε 24 πόντους, 14 ριμπάουντ και 11 ασίστ στη νικη επί των Σανς.
Έτσι πέτυχε το 3ο σερί triple double.