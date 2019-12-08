«Μάγος» Ντόντσιτς και φοβερές... πτήσεις στο TOP 5! (vid)

Απολαυστικό TOP 5 στο ΝΒΑ.
Ο Λούκα Ντόντσιτς και η τρελή ασίστ του βρήκε θέση, όπως και οι καρφωματάρες των Σαμπόνις, Μπάρετ, Χέις και Πόρτερ (ήταν στην κορυφή)
ΛΑΜΙΑ -vs
ΟΦΗ -
ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ -vs
ΑΕ ΛAΡΙΣΑΣ -
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ -vs
ΑΡΗΣ -
ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ -vs
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ -
ΠΛΑΤΑΝΙAΣ -vs
ΚΕΡΚΥΡΑ -
ΠΑΣ ΓΙAΝΝΙΝΑ -vs
ΔΟΞΑ ΔΡAΜΑΣ -
ΑΣΤΟΝ ΒΙΛΑ -vs
ΛΕΣΤΕΡ -
ΝΙΟΥΚΑΣΤΛ -vs
ΣΑΟΥΘAΜΠΤΟΝ -
ΜΠΕΤΙΣ -vs
ΑΘΛΕΤΙΚ ΜΠΙΛΜΠAΟ -
ΟΣΑΣΟΥΝΑ -vs
ΣΕΒΙΛΛΗ -
ΛΑΜΙΑ -vs
ΟΦΗ -
ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ -vs
ΑΕ ΛAΡΙΣΑΣ -
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ -vs
ΑΡΗΣ -
ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ -vs
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ -
ΝΙΟΥΚΑΣΤΛ -vs
ΣΑΟΥΘAΜΠΤΟΝ -
ΑΣΤΟΝ ΒΙΛΑ -vs
ΛΕΣΤΕΡ -
ΝΟΡΓΟΥΙΤΣ ΣΙΤΙ -vs
ΣΕΦΙΛΝΤ ΓΙΟΥΝ. -
ΜΠΡAΙΤΟΝ & ΧΟΒ ΑΛΜΠΙΟΝ -vs
ΓΟΥΛΒΣ -
ΕΙΜΠAΡ -vs
ΧΕΤAΦΕ -
ΜΠΕΤΙΣ -vs
ΑΘΛΕΤΙΚ ΜΠΙΛΜΠAΟ -
ΡΕAΛ ΒΑΓΙΑΔΟΛΙΔ -vs
ΣΟΣΙΕΔAΔ -
ΛΕΓΚΑΝΕΣ -vs
ΘΕΛΤΑ -
ΟΣΑΣΟΥΝΑ -vs
ΣΕΒΙΛΛΗ -
LECCE -vs
ΤΖΕΝΟΑ -
ΣΑΣΣΟΥΟΛΟ -vs
ΚAΛΙΑΡΙ -
ΤΟΡΙΝΟ -vs
ΦΙΟΡΕΝΤΙΝΑ -
ΣΠΑΛ -vs
ΜΠΡΕΣΙΑ -
ΣΑΜΠΝΤΟΡΙΑ -vs
ΠAΡΜΑ -
ΜΠΟΛΟΝΙΑ -vs
ΜΙΛΑΝ -
ΟΥΝΙΟΝ ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ -vs
1. FC KOLN -
ΒΕΡΝΤΕΡ ΒΡΕΜΗΣ -vs
PADERBORN 07 -
ΑΡΗΣ -vs
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ -
ΤΕΛΙΚΟ
ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ ΣΙΞΕΡΣ 141vs
ΚΛΙΒΕΛΑΝΤ ΚΑΒΑΛΙΕΡΣ 94
ΤΕΛΙΚΟ
ΝΙΟΥ ΓΙΟΡΚ ΝΙΚΣ 103vs
ΙΝΤΙAΝΑ ΠΕΙΣΕΡΣ 104
ΤΕΛΙΚΟ
ΧΙΟΥΣΤΟΝ ΡΟΚΕΤΣ 115vs
ΦΟΙΝΙΞ ΣΑΝΣ 109
ΤΕΛΙΚΟ
ΓΙΟΥΤΑ ΤΖΑΖ 126vs
ΜΕΜΦΙΣ ΓΚΡΙΖΛΙΣ 112
ΜΠΡΟΥΚΛΙΝ ΝΕΤΣ -vs
ΝΤΕΝΒΕΡ ΝAΓΚΕΤΣ -
ΣAΡΛΟΤ ΧΟΡΝΕΤΣ -vs
ΑΤΛAΝΤΑ ΧΟΚΣ -
ΡΕΜΣ -vs
ΣΕΝΤ ΕΤΙΕΝ -
ΝΑΝΤ -vs
ΝΤΙΖΟΝ -
ΜΑΡΣΕΙΓ -vs
GIRONDINS BORDEAUX -
ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ -vs
ΑΕ ΚΑΤΑΙΣΚAΚΗΣ -
ΑΠΟΛΛΩΝ ΛAΡΙΣΑΣ -vs
ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΟΝΤΟΥ -
ΠΛΑΤΑΝΙAΣ -vs
ΚΕΡΚΥΡΑ -
ΠΑΣ ΓΙAΝΝΙΝΑ -vs
ΔΟΞΑ ΔΡAΜΑΣ -
ΑΟ ΚΑΒAΛΑ -vs
ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ -
Π.Α.Ε. Π.Ο. ΤΡΙΓΛΙΑΣ -vs
ΔΙΑΓΟΡΑΣ -
ΙAΛΥΣΟΣ -vs
ΒΕΡΟΙΑ -
ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ -vs
ΕΝΩΣΗ ΠΑΝΑΣΠΡ. ΔΟΞΑΣ -
ΙΕΡAΠΕΤΡΑΣ -vs
ΘΕΣΠΡΩΤΟΣ -
ΠΑΕ ΑΙΓAΛΕΩ -vs
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΟΛΟΥ -
ΚΟΝΙΑΣΠΟΡ -vs
ΓΚΑΖΙΑΝΤΕΠ -
ΝΤΕΝΙΖΛΙΣΠΟΡ -vs
ΜΠΑΣΑΚΣΕΧΙΡ -
ΑΝΤΑΛΙΑΣΠΟΡ -vs
ΤΡΑΜΠΖΟΝΣΠΟΡ -
ΚΑΣΙΜΠΑΣΑ -vs
ΜΠΕΣΙΚΤΑΣ -
KRYLIA SOVETOV -vs
URAL -
FK SOCHI -vs
ΡΟΥΜΠΙΝ ΚΑΖAΝ -
ΣΠAΡΤΑΚ ΜΟΣΧΑΣ -vs
ΡΟΣΤΟΦ -
ΕΣΤΟΥΔΙAΝΤΕΣ -vs
ZARAGOZA -
MONBUS OBRADOIRO -vs
REAL BETIS -
KIROLBET ΜΠΑΣΚΟΝΙΑ -vs
JOVENTUT BADALONA -
BAXI MANRESA -vs
ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ -
ΡΕAΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ -vs
ΜΠΟΥΡΓΟΣ -
GERMANI BAS. BRESCIA -vs
ORIORA PISTOIA -
VL PESARO -vs
ΜΙΛAΝΟ -
HAPPY CASA BRINDISI -vs
SASSARI -
RED OCTOBER CANTU -vs
ΒΑΡΕΖΕ -
VANOLI BAS. CREMONA -vs
ΒΙΡΤΟΥΣ ΜΠΟΛΟΝΙΑ -
DE LONGHI TREVISO -vs
REGGIANA -
ΒΙΡΤΟΥΣ ΡΟΜΑ -vs
ALMA TRIESTE -
ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ BEKO -vs
OGM ORMANSPOR -
ΜΠΑΧΤΣΕΣΕΧΙΡ -vs
ΜΠΟΥΓΙΟΥΚΤΣΕΚΜΕΤΣΕ -
ΤΟΥΡΚ ΤΕΛΕΚΟΜ -vs
ΜΠΟΥΡΣΑΣΠΟΡ -
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ -vs
ΚΗΦΙΣΙA -
ΠΑΟΚ -vs
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ -
ΤΕΛΙΚΟ
ΧΑΝ ΝΑ-ΛAΕ 2vs
ΣΙΜΙΖΟΥ ΑΓΙAΝΟ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΤΖΟΥΝΓΚ ΤΖΕΙΣΟΝ 0vs
ΙΤΟ ΤΑΤΣΟΥΜΑ 2
Ο Λούκα Ντόντσιτς βρίσκεται στο TOP 5 με την φοβερή ασίστ του κόντρα στους Πέλικανς, αλλά στην κορυφή συναντάμε την καρφωματάρα του Πόρτερ.
Απολαυστικό TOP 5 στο ΝΒΑ.
Ο Λούκα Ντόντσιτς και η τρελή ασίστ του βρήκε θέση, όπως και οι καρφωματάρες των Σαμπόνις, Μπάρετ, Χέις και Πόρτερ (ήταν στην κορυφή)