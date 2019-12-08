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ΑρχικήΜπάσκετΝΒΑDallas Mavericks
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«Μάγος» Ντόντσιτς και φοβερές... πτήσεις στο TOP 5! (vid)

«Μάγος» Ντόντσιτς και φοβερές... πτήσεις στο TOP 5! (vid)

«Μάγος» Ντόντσιτς και φοβερές... πτήσεις στο TOP 5! (vid)

Ο Λούκα Ντόντσιτς βρίσκεται στο TOP 5 με την φοβερή ασίστ του κόντρα στους Πέλικανς, αλλά στην κορυφή συναντάμε την καρφωματάρα του Πόρτερ.

Απολαυστικό TOP 5 στο ΝΒΑ.

Ο Λούκα Ντόντσιτς και η τρελή ασίστ του βρήκε θέση, όπως και οι καρφωματάρες των Σαμπόνις, Μπάρετ, Χέις και Πόρτερ (ήταν στην κορυφή)

Απίθανος εκφωνητής σε Πόρτερ: «Γιατί σφίγγεσαι φίλε, χάνεις με 1.000 πόντους!» (vid)

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