Είναι μεγάλη τυπάρα και το απέδειξε, μιλώντας στην κάμερα μετά το πρώτο double double (15 πόντοι και 16 ριμπάουντ) της σεζόν.

Ο Μαριάνοβιτς έδειξε την χαρά του που βγήκε στην τηλεόραση, στέλνοντας τα χαιρετίσματα στους γονείς του.

«Γεια σου μαμά, γεια σου μπαμπά,γεια σου οικογένεια. Πρώτη φορά βγαίνω στην τηλεόραση», ανέφερε.

"Hi mom! Hi dad! Hi family!"@BobanMarjanovic was excited after his first double-double of the season pic.twitter.com/iugqngwQqA

— NBA on ESPN (@ESPNNBA) December 7, 2019