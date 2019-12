Δύσκολα χρόνια για να είσαι φίλος των Νικς.

Η ομάδα της Νέας Υόρκης έζησαν ακόμα μια κακή στιγμή στο ματς με τους Πέισερς.

Ο Ραντλ πήγε στη γραμμή των βολών 0.1 δευτερόλεπτα πριν το τέλος και έπρεπε να βάλει την τελευταία για να στείλει το ματς στην παράταση. Όμως αστόχησε και οι Πέισερς απέδρασαν με το διπλό από το Madison Square Garden.

The Knicks lost their 9th straight game in heart-breaking fashion pic.twitter.com/bWg3QTdrzD

