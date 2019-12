Απίθανος εκφωνητής σε Πόρτερ: «Γιατί σφίγγεσαι φίλε, χάνεις με 1.000 πόντους!» (vid)

Δύσκολο βράδυ έζησαν στη Φιλαδέλφεια οι Καβς.

Το Κλίβελαντ διασύρθηκε με 141-94, αλλά φαίνεται πως δεν το αντιλήφθηκαν όλοι.

Ο Πόρτερ κάρφωσε εντυπωσιακά με το σκορ στο 108-64 και θέλησε να κάνει επίδειξη δύναμης. Σε εκείνο το σημείο πετάχτηκε ο εκφωνητής του ματς ξεστομίζοντας μια φοβερή ατάκα: «Τι σφίγγεσαι ρε φίλε, χάνεις με 1.000 πόντους», είπε.

Δείτε το video και την ατακάρα του εκφωνητή

“What are you flexing at dude, you’re down 1,000 points” pic.twitter.com/OJoJxKL5lf

— NBA on ESPN (@ESPNNBA) December 8, 2019