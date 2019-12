Ο Χάρντεν πήγαινε σε ένα λέι απ. Ο Μπούκερ τον... καταδίωξε, έπαιξε άμυνα πάνω του και έτσι μετά απ' αυτό παραλίγο οι δυο τους να έρθουν στα χέρια. Η ένταση τελείωσε γρήγορα με την παρέμβαση των πιο ψύχραιμων.

Ιδού η φάση:

Booker had something to say to Harden, then Harden shoved him. pic.twitter.com/yhQb8SZoZ3

— SportsCenter (@SportsCenter) December 8, 2019