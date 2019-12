Ο Λούκα Ντόντσιτς είναι μόλις ο 3ος παίκτης στην ιστορία του ΝΒΑ που καταγράφει πάνω από 20 πόντους, 5 ριμπάουντ και 5 ασίστ για 18 σερί ματς!

Αυτό το κατάφερε κόντρα στους Πέλικανς όπου και είχε 26 πόντους, 6 ριμπάουντ και 9 ασίστ.

Το παιδί του Ντάλας συνεχίζει να κάνει... θαύματα.

@luka7doncic becomes the 3RD PLAYER in @NBAHistory with 18 straight games of 20+ PTS, 5+ REB and 5+ AST!

26 PTS | 6 REB | 9 AST pic.twitter.com/NohxdBVQMT

— NBA (@NBA) December 7, 2019