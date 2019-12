Εξωπραγματικός Ντόντσιτς, ισοφάρισε τον Τζόρνταν! (pic & vid)

Ο Σλοβένος γκαρντ κάνει και πάλι «τρελά» πράγματα, με αποτέλεσμα να «πιάσει» τον Μάικλ Τζόρνταν σε μια ειδική κατηγορία.

Τι έκανε; Έχει 18 παιχνίδια με 20 πόντους, 5 ριμπάουντ και 5 ασίστ, κάτι που είχε κάνει και ο MJ.

Μάλιστα, μαζί με τον Όσκαρ Ρόμπερτσον είναι οι μόνοι παίκτες που έχουν τόσο μεγάλο σερί στο ΝΒΑ!

Luka Dončić has now tied Michael Jordan for the longest streak of games with 20 points, 5 rebounds and 5 assists since the NBA/ABA Merger, with 18 straight games.

Dončić joins Jordan and Oscar Robertson as the only players in @NBA History with such a streak, per @EliasSports. pic.twitter.com/IF6DYj3S6z

— Mavs PR (@MavsPR) December 7, 2019