Τα αποτελέσματα του ΝΒΑ στο gazzetta.gr

Οι αποψινοί αγώνες
Μάβερικς-Πέλικανς 130-84
Νικς-Πέισερς 103-104
Σίξερς-Καβς 141-94
Ρόκετς-Σανς 115-109
Τζαζ-Γκρίζλις 126-112
ΛΑΜΙΑ -vs
ΟΦΗ -
ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ -vs
ΑΕ ΛAΡΙΣΑΣ -
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ -vs
ΑΡΗΣ -
ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ -vs
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ -
ΠΛΑΤΑΝΙAΣ -vs
ΚΕΡΚΥΡΑ -
ΠΑΣ ΓΙAΝΝΙΝΑ -vs
ΔΟΞΑ ΔΡAΜΑΣ -
ΑΣΤΟΝ ΒΙΛΑ -vs
ΛΕΣΤΕΡ -
ΝΙΟΥΚΑΣΤΛ -vs
ΣΑΟΥΘAΜΠΤΟΝ -
ΜΠΕΤΙΣ -vs
ΑΘΛΕΤΙΚ ΜΠΙΛΜΠAΟ -
ΟΣΑΣΟΥΝΑ -vs
ΣΕΒΙΛΛΗ -
ΛΑΜΙΑ -vs
ΟΦΗ -
ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ -vs
ΑΕ ΛAΡΙΣΑΣ -
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ -vs
ΑΡΗΣ -
ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ -vs
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ -
ΑΣΤΟΝ ΒΙΛΑ -vs
ΛΕΣΤΕΡ -
ΝΟΡΓΟΥΙΤΣ ΣΙΤΙ -vs
ΣΕΦΙΛΝΤ ΓΙΟΥΝ. -
ΝΙΟΥΚΑΣΤΛ -vs
ΣΑΟΥΘAΜΠΤΟΝ -
ΜΠΡAΙΤΟΝ & ΧΟΒ ΑΛΜΠΙΟΝ -vs
ΓΟΥΛΒΣ -
ΕΙΜΠAΡ -vs
ΧΕΤAΦΕ -
ΜΠΕΤΙΣ -vs
ΑΘΛΕΤΙΚ ΜΠΙΛΜΠAΟ -
ΡΕAΛ ΒΑΓΙΑΔΟΛΙΔ -vs
ΣΟΣΙΕΔAΔ -
ΛΕΓΚΑΝΕΣ -vs
ΘΕΛΤΑ -
ΟΣΑΣΟΥΝΑ -vs
ΣΕΒΙΛΛΗ -
LECCE -vs
ΤΖΕΝΟΑ -
ΣΠΑΛ -vs
ΜΠΡΕΣΙΑ -
ΣΑΣΣΟΥΟΛΟ -vs
ΚAΛΙΑΡΙ -
ΤΟΡΙΝΟ -vs
ΦΙΟΡΕΝΤΙΝΑ -
ΣΑΜΠΝΤΟΡΙΑ -vs
ΠAΡΜΑ -
ΜΠΟΛΟΝΙΑ -vs
ΜΙΛΑΝ -
ΟΥΝΙΟΝ ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ -vs
1. FC KOLN -
ΒΕΡΝΤΕΡ ΒΡΕΜΗΣ -vs
PADERBORN 07 -
ΑΡΗΣ -vs
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ -
ΤΕΛΙΚΟ
ΝΙΟΥ ΓΙΟΡΚ ΝΙΚΣ 103vs
ΙΝΤΙAΝΑ ΠΕΙΣΕΡΣ 104
ΤΕΛΙΚΟ
ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ ΣΙΞΕΡΣ 141vs
ΚΛΙΒΕΛΑΝΤ ΚΑΒΑΛΙΕΡΣ 94
ΤΕΛΙΚΟ
ΧΙΟΥΣΤΟΝ ΡΟΚΕΤΣ 115vs
ΦΟΙΝΙΞ ΣΑΝΣ 109
ΤΕΛΙΚΟ
ΓΙΟΥΤΑ ΤΖΑΖ 126vs
ΜΕΜΦΙΣ ΓΚΡΙΖΛΙΣ 112
ΜΠΡΟΥΚΛΙΝ ΝΕΤΣ -vs
ΝΤΕΝΒΕΡ ΝAΓΚΕΤΣ -
ΣAΡΛΟΤ ΧΟΡΝΕΤΣ -vs
ΑΤΛAΝΤΑ ΧΟΚΣ -
ΡΕΜΣ -vs
ΣΕΝΤ ΕΤΙΕΝ -
ΝΑΝΤ -vs
ΝΤΙΖΟΝ -
ΜΑΡΣΕΙΓ -vs
GIRONDINS BORDEAUX -
ΠΛΑΤΑΝΙAΣ -vs
ΚΕΡΚΥΡΑ -
ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ -vs
ΑΕ ΚΑΤΑΙΣΚAΚΗΣ -
ΑΠΟΛΛΩΝ ΛAΡΙΣΑΣ -vs
ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΟΝΤΟΥ -
ΠΑΣ ΓΙAΝΝΙΝΑ -vs
ΔΟΞΑ ΔΡAΜΑΣ -
ΙAΛΥΣΟΣ -vs
ΒΕΡΟΙΑ -
ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ -vs
ΕΝΩΣΗ ΠΑΝΑΣΠΡ. ΔΟΞΑΣ -
ΙΕΡAΠΕΤΡΑΣ -vs
ΘΕΣΠΡΩΤΟΣ -
ΠΑΕ ΑΙΓAΛΕΩ -vs
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΟΛΟΥ -
ΑΟ ΚΑΒAΛΑ -vs
ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ -
Π.Α.Ε. Π.Ο. ΤΡΙΓΛΙΑΣ -vs
ΔΙΑΓΟΡΑΣ -
ΚΟΝΙΑΣΠΟΡ -vs
ΓΚΑΖΙΑΝΤΕΠ -
ΑΝΤΑΛΙΑΣΠΟΡ -vs
ΤΡΑΜΠΖΟΝΣΠΟΡ -
ΝΤΕΝΙΖΛΙΣΠΟΡ -vs
ΜΠΑΣΑΚΣΕΧΙΡ -
ΚΑΣΙΜΠΑΣΑ -vs
ΜΠΕΣΙΚΤΑΣ -
KRYLIA SOVETOV -vs
URAL -
FK SOCHI -vs
ΡΟΥΜΠΙΝ ΚΑΖAΝ -
ΣΠAΡΤΑΚ ΜΟΣΧΑΣ -vs
ΡΟΣΤΟΦ -
ΕΣΤΟΥΔΙAΝΤΕΣ -vs
ZARAGOZA -
MONBUS OBRADOIRO -vs
REAL BETIS -
KIROLBET ΜΠΑΣΚΟΝΙΑ -vs
JOVENTUT BADALONA -
BAXI MANRESA -vs
ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ -
ΡΕAΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ -vs
ΜΠΟΥΡΓΟΣ -
GERMANI BAS. BRESCIA -vs
ORIORA PISTOIA -
VL PESARO -vs
ΜΙΛAΝΟ -
HAPPY CASA BRINDISI -vs
SASSARI -
RED OCTOBER CANTU -vs
ΒΑΡΕΖΕ -
VANOLI BAS. CREMONA -vs
ΒΙΡΤΟΥΣ ΜΠΟΛΟΝΙΑ -
DE LONGHI TREVISO -vs
REGGIANA -
ΒΙΡΤΟΥΣ ΡΟΜΑ -vs
ALMA TRIESTE -
ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ BEKO -vs
OGM ORMANSPOR -
ΜΠΑΧΤΣΕΣΕΧΙΡ -vs
ΜΠΟΥΓΙΟΥΚΤΣΕΚΜΕΤΣΕ -
ΤΟΥΡΚ ΤΕΛΕΚΟΜ -vs
ΜΠΟΥΡΣΑΣΠΟΡ -
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ -vs
ΚΗΦΙΣΙA -
ΠΑΟΚ -vs
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ -
LIVE
ΤΖΟΥΝΓΚ ΤΖΕΙΣΟΝ 0vs
ΙΤΟ ΤΑΤΣΟΥΜΑ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΧΑΝ ΝΑ-ΛAΕ 2vs
ΣΙΜΙΖΟΥ ΑΓΙAΝΟ 0
Oι Μάβερικς νίκησαν άνετα τους, Πέλικανς, οι Ρόκετς τους Σανς, ενώ οι Σίξερς έκαναν πάρτι με τους Καβαλίερς.
Οι αποψινοί αγώνες
Μάβερικς-Πέλικανς 130-84
Νικς-Πέισερς 103-104
Σίξερς-Καβς 141-94
Ρόκετς-Σανς 115-109
Τζαζ-Γκρίζλις 126-112