Τα αποτελέσματα του ΝΒΑ στο gazzetta.gr

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Oι Μάβερικς νίκησαν άνετα τους, Πέλικανς, οι Ρόκετς τους Σανς, ενώ οι Σίξερς έκαναν πάρτι με τους Καβαλίερς.

Οι αποψινοί αγώνες

Μάβερικς-Πέλικανς 130-84
Νικς-Πέισερς 103-104
 Σίξερς-Καβς 141-94
Ρόκετς-Σανς 115-109
Τζαζ-Γκρίζλις 126-112

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