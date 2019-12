Αντετοκούνμπο: Έγραψε ιστορία με την 4η σερί 25άρα! (pic)

Φοβερά πράγματα κάνει ο Γιάννης Αντετοκούνμπο στα 4 τελευταία ματς, ακόμα και αν δεν παίρνει τα λεπτά συμμετοχής που έπαιρνε, αφού οι Μπακς καθαρίζουν νωρίς τα ματς.

Ο Greek Freak μετά τη νίκη των ελαφιών κόντρα στους Κλίπερς έγινε ο πρώτος παίκτης στην ιστορία του ΝΒΑ με 4 σερί 25άρες σε ματς που έπαιξε λιγότερο από 30 λεπτά.

Δεν σταματά να γράφει ρεκόρ και να τρελαίνει κόσμο ο ηγέτης των Μπακς που θα παλέψει για το 2ο σερί βραβείο του MVP.

Giannis Antetokounmpo is the 1st player with four straight 25-point games while playing fewer than 30 minutes in each (since minutes were first tracked in 1951-52).

