Σίγουρα θα χτυπάνε το κεφάλι τους στον τοίχο οι Κινγκς.

Η ομάδα του Σακραμέντο ήταν πίσω για 1 πόντ0, 10 δευτερόλεπτα πριν το τέλος της παράτασης με τους Σπερς και είχε την κατοχή.

Όμως τα 2 τρίποντα του Αρίζα και το turnaround shot του Χιλντ δεν βρήκε στόχο και έτσι το Σαν Αντόνιο πανηγύρισε στο τέλος.

Δείτε τις 3 χαμένες ευκαιρίες τους.

The Kings had four attempts at a game-winner...and they lost. pic.twitter.com/G6C0LfjYjF

— Bleacher Report (@BleacherReport) December 7, 2019