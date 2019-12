Ο προπονητής των Μπλέιζερς, Τέρι Σκοτ, έγινε έξαλλος και αποβλήθηκε για πρώτη φορά στην καριέρα του! (vid)

Στο Πόρτλαντ οι Μπλέιζερς δεν άντεξαν στην πίεση των Λέικερς και ηττήθηκαν, ενώ είχαν χάσει και τον προπονητή τους. Ο Τέρι Σκοτ είδε τους διαιτητές να δίνουν φάουλ και να στέλνουν στις βολές τον Άντονι Ντέιβις, έγινε έξαλλος και αποβλήθηκε από το παιχνίδι, με τους ψυχραιμότερους να τον συγκρατούν.

Αυτή ήταν η πρώτη αποβολή στην καριέρα του του Σκοτ μετά από 880 παιχνίδια ως πρώτος προπονητής στο ΝΒΑ αριθμός που αποτελούσε ρεκόρ και στην λίγκα, με τον ΜακΚόλουμ να στηρίζει τον προπονητή του.

«Εκτιμούμε το ότι μας υποστηρίζει. Δεν είμαστε ομάδα που κάνουμε παράπονα, αλλά αν κάτι είναι προφανές και απλά τρέχεις πάνω κάτω στο παρκέ έρχεται κάποια στιγμή που λες, ''ΟΚ αυτό ξεφεύγει. Είναι γελοίο''. Ο κόουτς δεν φρικάρει χωρίς λόγο. Δεν το κάνει».

Terry Stotts was ejected and had to be restrained after being T'd up for arguing this call that led to Anthony Davis free throws. pic.twitter.com/bxryPNbJOO

— SportsCenter (@SportsCenter) December 7, 2019