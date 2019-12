Ρήξη αχίλλειου για τον Χουντ, που αποχώρησε με δάκρυα στα μάτια (pic & vid)

Εξαιρετικά άτυχος ήταν ο παίκτης των Μπλέιζερς, Ρόντνεϊ Χουντ, που αποχώρησε από το παρκέ τραυματίας και με δάκρυα στα μάτια.

Ήταν η πρώτη περίοδος στο παιχνίδι με τους Λέικερς, όταν πήδηξε για ριμπάουντ μαζί με τον ΜακΓκι, αλλά στην προσγείωση το κακό συνέβη.

Μεταφέρθηκε εκτός παρκέ και μετά από λίγο έφυγε για τα αποδυτήρια, όπου η ομάδα ανακοίνωσε τον σοβαρό τραυματισμό. Η σεζόν τελειώνει άδοξα για τον παίκτη, που θα ξεκινήσει την αποθεραπεία του άμεσα.

Rodney Hood Torn Left Achilles

*All energy absorbed through L achilles w/relatively straight limb that is displaced posteriorly

As he’s landing, he’s also attempting to accelerate from that position @bballbreakdown pic.twitter.com/IJguChLFAv

